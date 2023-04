Artemis II, la nuova missione Nasa: umani mai così lontano dalla Terra

A distanza di anni dall'ultima missione Apollo del 1972, un nuovo equipaggio di astronauti si prepara a raggiungere la Luna a bordo della missione Artemis II. Il gruppo composto da professionisti scelti si spingerà più lontano dalla Terra di quanto non abbia mai fatto un essere umano.

Per il grande evento ci sarà da attendere ancora un poco. Si parla, infatti, della fine del 2024. Saranno tre uomini e una donna a salire a bordo della missione: Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, tutti e tre americani, e Jeremy Hansen, di nazionalità canadese.

Christina Koch, prima donna a partecipare a una simile missione, avrà il ruolo di specialista. L'astronauta Nasa ha iniziato la sua carriera come ingegnere elettrico; poi, nel 2019, ha preso parte alla "passeggiata spaziale di sole donne", raggiungendo la Stazione spaziale internazionale.

Per Jeremy Hansen, ex pilota militare e addetto all'addestramento degli astronauti, sarà invece la prima missione nello spazio.

Victor Glover sarà il pilota che guiderà la capsula Orion intorno alla Luna, avendo già maturato esperienza nella missione Crew-1 di SpaceX. Reid Wiseman, invece, sarà il comandante della missione Artemis II.

"Stiamo andando! ", ha dichiarato con entusiasmo l'amministratore della Nasa Bill Nelson, parlando di "equipaggio dell'intera umanità ". La missione Artemis II " non porterà solo loro, ma anche la speranza di milioni di persone di tutto il mondo ", ha aggiunto.

Con Artemis II si tornerà dunque a volare intorno alla Luna dopo Apollo. Nel dicembre 2022, Artemis I, priva di equipaggio, ha completato la sua missione intorno all'orbita lunare.

La missione Artemis II prevede invece un viaggio di circa 10 giorni, portando a bordo degli astronauti. Si parla di un tragitto di 2,3 milioni di chilometri, che include il passaggio intorno alla Luna e il ritorno sulla Terra.

Il super razzo americano Space Launch System (Sls) verrà lanciato dal Kennedy Space Center (Florida). Una volta raggiunto lo spazio, il gruppo di astronauti viaggerà sulla navicella Orion, che volerà intorno alla Luna senza effettuare atterraggio. Poi ci sarà il ritorno sulla Terra. La missione sarà principalmente volta a verificare la sicurezza di Orion. Tutto in previsione della missione Artemis III, infatti, che prevede invece l'allunaggio (2025 o 2026).

Se i tempi saranno rispettati, la partenza di Artemis II è prevista per novembre 2024. Un programma ambizioso, quello della Nasa, che per il 2040 pensa addirittura a un viaggio sul pianeta Marte.

LIVE NOW: Who’ll fly around the Moon aboard the #Artemis II mission? You’re about to find out.



These astronauts will take the next giant leap — paving the way for future lunar landings and human exploration of Mars. https://t.co/vQ5FRsTQHl