Le astronaute della Nasa perdono la cassetta degli attrezzi nello spazio. Perché è così pericolosa

Durante una passeggiata spaziale le due astronaute della NASA Jasmin Moghbeli e Loral Ashley O’Hara hanno perso una cassetta degli attrezzi. L'ogetto in questione è stato "avvistato" dalle telecamere esterne della Stazione Spaziale e potrebbe rappresentare un pericolo. L'incidente è accaduto mercoledì scorso mentrele due erano impegnate in un intervento di manutenzione su un pannello solare del laboratorio orbitante. L'oggetto è stato individuato dal Controllo Missione attraverso una telecamera esterna dell'ISS, e grazie alla sofisticata tecnologia è stato possibile calcolarne la traiettoria.

Cosa succede ora

Per fortuna una volta stabilito con calcoli complessi il percorso, è stato stimato che l'oggetto avesse " Basse probabilità di impatto ", e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo sia per quanto riguarda la sofisticata struttura della Navicella Spaziale, sia per l'incolumità degli astronauti a bordo. Le collisioni con oggetti, definiti spazzatura spaziale, rappresentano infatti un vero e proprio pericolo. Numerosi in passato sono stati gli incidenti accorsi, che hanno creato la necessità di dover velocemente accendere i motori per spostare la Navicella e portarla in posizione di sicurezza o di far evacuare gli astronauti con procedure d'emergenza, che oltre ad essere molto rischiose, sono anche estremamente costose.

Gli incidenti passati

Uno dei più recenti, quello del novembre del 2021 è stato causato dall'incontro con i detriti del satellite meteorologico cinese Fengyun-1C lanciato nel 1999. Nel 2007 venne distrutto ma da allora i suoi frammenti vagano creando una vera e propria minaccia per la ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Se si calcola che questa viaggia ad una velocità di 28.000 chilometri orari, si può immaginare quale potrebbe essere l'esito di un impatto con uno di questi "oggetti volanti".

I resti del satellite russo

In orbita anche i resti di un satellite russo, anche questo distrutto, che come il satellite metereologico cinese, sta creando non pochi problemi. Da qui si può compren dere che anche una semplice cassetta degli attrezzi, che può sembrare un ogetto assolutamente innocuo, può invece creare dei seri problemi. La cosa particolare inoltre è il fatto che questo tipo di "incidenti" non sono rari, ma avvengono frequentemente durante le passeggiate spaziali. La maggior parte di questi oggetti nel giro di pochi mesi si disintegra rientrando nell'atmosfera terrestre, ma non sempre finisce in questo modo.