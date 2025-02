Attacco col coltello a Berlino, l'aggressore è un siriano richiedente asilo

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina la polizia tedesca ha fornito informazioni sull'attacco col coltello di Berlino di venerdì sera al monumento dell'Olocausto, quando un turista spagnolo è stato gravemente ferito al collo da un coltello da un aggressore che per tre ore è riuscito a fuggire alle ricerche della polizia. L'attacco si è verificato attorno alle 18 e solo poco prima delle 21 la polizia è riuscita a individuare il sospettato, che quando è stato fermato aveva ancora le mani sporche di sangue. Si tratta di un 19enne siriano richiedente asilo, Wassim al M., che risulta residente a Lipsia, dove vive in una residenza per rifugiati.

La polizia per il momento parla di "motivazioni politiche" dietro il suo gesto ma le indagini non si sono ancora concluse e in queste ore gli agenti stanno perquisendo la stanza dell'uomo per acquisire elementi utili per le indagini. Da quanto si è appreso ieri, l'aggressore non parla tedesco e al momento dell'arresto aveva con sé l'arma utilizzata per colpire. Il turista spagnolo è stato operato d'urgenza nella notte e le sue condizioni sono attualmente stabili. Nonostante la grave ferita al collo, grazie all'intervento dell'equipe medica è ora fuori pericolo. Non è chiaro per quale motivo il siriano si trovasse a Berlino ieri sera, a quasi 200 km di distanza da Lipsia.

Sono servite ore per identificare il siriano, perché al momento dell'arresto non ha fornito alcuna informazione utile, non parlando tedesco, e con sé non aveva documenti. Domani la Germania andrà al voto per rinnovare il parlamento e il governo e in 8 giorni questo è il secondo grave attacco che viene perpetrato in una grande città. L'idea che possa esserci una motivazione terroristica dietro non è ancora stata esclusa e la polizia non ha chiarito cosa sia il "movente politico" che ha mosso l'assalto. La coincidenza con l'attacco di Villach, in Austria, di una settimana fa è alta: anche lì a condurre l'attacco col coltello è stato un siriano richiedente asilo, anche lui molto giovane, che si è pero qualificato come appartenente allo Stato islamico.

Il clima in Germania in queste ore è particolarmente teso e anche la polizia, probabilmente, sta valutando con attenzione ogni esternazione ai media per evitare di aggiungere benzina sul fuoco.

I tedeschi, a larga maggioranza, ora chiedono che vengano presi provvedimenti contro i migranti irregolari pernel Paese e il voto di domani potrebbe rispecchiare questi desiderata.