Atterraggio da brividi a Heathrow: cosa è successo all’aereo

La tempesta Gerrit che ha spazzato il Regno Unito fino a poche ore fa ha messo in ginocchio anche il settore aereo pieno di cancellazioni di voli in arrivo e in partenza oltre alle numerose restrizioni che hanno paralizzato gli spostamenti in uno dei periodi dell'anno con più viaggiatori, quello natalizio. Momenti di panico a bordo ma anche negli osservatori esterni si sono avuti durante l'atterraggio di un Boeing 777 dell'American Airlines ripreso dalle telecamere fisse dell'aeroporto Heathrow di Londra nella giornata di ieri, 27 dicembre (guarda il video).

Nelle ultime fasi prima di toccare la pista, se inizialmente sembra che tutto proceda per il meglio come mostra il video, ecco che all'improvviso l'aereo ha iniziato a oscillare piegandosi pericolosamente verso sinistra con l'ala che sembra toccare terra: poi, bruscamente, ecco il movimento opposto verso destra con i piloti che hanno fatto di tutto per raddrizzarlo ma ancora una volta il vento che soffia di traverso è più forte e continua a far oscillare l'aereo come fosse un fruscello e fargli fare dei "salti": sono sembrati secondi infiniti con la voce fuori campo che esclama continuamente "Oh, oh oh", piena di paura e stupore per quello a cui stava assistendo.

Fortunatamente, il Boeing è riuscito subito dopo a toccare la pista e rallentare senza causare alcun danno all'aereo o ai passeggeri che se la sono vista molto brutta. I venti, nella fase d'atterraggio, soffiavano con raffiche fino a 70 chilometri orari. L'autore del video, Jerry Dyer, organizza regolarmente livestream negli aeroporti di tutto il mondo per guardare i voli in arrivo con una passione particolare per il maltempo come ha dichiarato alla Cnn. " Ogni volta che ci sono condizioni di vento, condizioni di tempesta, sono sempre a Heathrow ", ha dichiarato.

Trasmettendo in streaming il volo dell'American Airlines, il videoamatore ha notato un "vortice" d'aria attorno alle ali mentre l'aereo stava provando ad atterrarre. " Come abbia fatto a non andare in giro non ne ho idea ", ha commentato. Nonostante le condizioni meteo, il volo AA134, partito da Los Angeles il 26 dicembre, è atterrato con solo un minuto di ritardo, alle 11:41 del 27 dicembre, secondo quanto risulta da FlightRadar. Lo stesso aereo è poi ripartito dopo un paio d'ore alla volta di Dallas.

Come detto all'inizio, la tempesta Gerrit che ha colpito il Regno Unito ha provocato anche forti piogge e nevicate con danni alle case a causa dei forti venti: centinaia i treni cancellati che hanno lasciato a piedi migliaia di passeggeri. Non sono mancate interruzioni alle linee elettriche in tutta la Scozia e in alcune parti dell'Inghilterra settentrionale con gli addetti ai lavori che hanno dovuto affrontare venti con raffiche a 128 chilometri orari per ripristinarle. A Manchester, la polizia ha detto di aver ricevuto segnalazioni circa un tornado che avrebbe spazzato un'area della città scoperchiando i tetti delle case.