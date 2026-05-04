Auto sulla folla a Lipsia: un morto e almeno 20 feriti. Arrestato il conducente

Un tranquillo lunedì pomeriggio si è trasformato in tragedia nella città tedesca di Lipsia, in Sassonia. Un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e una è morta. Inizialmente si era parlato di due vittime. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari hanno riferito a Radio Leipzig che i corpi di alcune persone sono stati coperti da teli.

Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, fa sapere che il presunto responsabile è stato arrestato. Poi ha aggiunto: "Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime. Ora tutto dipenderà dal lavoro della polizia e delle autorità inquirenti".

Da quanto è trapelato sino ad ora pare che l'uomo alla guida dell'auto al momento dell'arresto abbia mostrato segni di instabilità mentale, notati dagli agenti di polizia che l'hanno fermato, come riporta Focus online.

BREAKING: A vehicle has driven into a crowd in Leipzig, Germany, injuring multiple people. pic.twitter.com/k8BZ1I8iHQ — World Source News (@Worldsource24) May 4, 2026

Sul luogo dell'incidente si sono precipitare decine di ambulanze. Nella zona pedonale tutti i negozi sono stati chiusi. Grimmaische Strasse, strada piena di negozi e attività commerciali che collega Augustusplatz a Marktplatz, due delle piazze più importanti della città, è stata completamente transennata dalla polizia.

Un giornalista dell'agenzia Mdr citando testimoni oculari afferma che l'auto, una Volkswagen Taigo, viaggiava a una velocità compresa tra i 70 e gli 80 km/h. La sua corsa, come riporta il quotidiano "Leipziger Volkszeitung", sarebbe stata fermata da un dissuasore retrattile.

Il testimone: donna aggrappata al parabrezza dell'auto

"Sono ancora completamente sotto choc - racconta un testimone a Focus online -. Dall'interno del negozio ho visto un'auto sfrecciare a tutta velocità. Alcune persone sono state investite. Questo è tutto ciò che ho visto.

Poi l'auto è sparita dalla mia vista. Andava a velocità elevata, era un veicolo di grandi dimensioni. Ora la strada è piena di ambulanze e polizia". Altri testimoni hanno riferito che durante la corsa una donna era aggrappata sul parabrezza dell'auto.