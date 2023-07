Avvistato pesce remo nelle acque di Taiwan: "Preannuncia terremoti e tsunami"

Lo chiamano comunemente pesce remo, anche se il suo nome scientifico è Regalecus glesne. Si tratta di una specie molto particolare, in grado di raggiungere una lunghezza di oltre 10 metri e un peso di circa 250 chilogrammi. Di solito vive in acque profonde, al di sotto dei mille metri. Eppure, a Taiwan, un gruppo di subacquei lo ha stranamente incontrato molto più in superficie. La curiosità era tanta, come rivela il filmato girato dagli stessi sommozzatori. Ma altrettanto elevata era anche la preoccupazione, visto che imbattersi nel pesce remo, chiamato anche "pesce del terremoto", si crede possa preannunciare disastri naturali.

L'incontro con il pesce remo

Al largo della costa nord-orientale di Taiwan, dunque, un esemplare di pesce remo è stranamente risalito dalle profondità marine dove la sua specie è solita vivere. Wang Cheng Ru, l'autore del video che ha già fatto il giro del web, ha raccontato che è la prima volta in 15 anni che ne osserva uno da così vicino. " Molti animali straordinari possono essere trovati al largo della costa nord-orientale di Taiwan e i panorami sott'acqua sono molto belli, ma è stato il mio primo incontro con un pesce remo gigante ", ha spiegato Wang a Newsweek.

Nello straordinario filmato, girato nei pressi della costa di Ruifang, si possono vedere i subacquei che circondano la luccicante creatura argentata mentre questa si libra vicino alla superficie. Ad un certo punto, uno dei sommozzatori allunga la mano e tocca l'abitante degli abissi.

I subacquei hanno stimato che il "pesce del terremoto" incontrato misurasse circa 6 piedi e mezzo di lunghezza. Una grandezza notevole - più lunga di quella di qualsiasi altro pesce osseoma – ma non paragonabile alla loro dimensione massima di 56 piedi di lunghezza (anche se le stime non sono conformi).

Un presagio oscuro

Al netto dell'evento straordinario, e senza ombra di dubbio unico nel suo genere, l'incontro con il pesce remo dovrebbe destare, come detto, qualche preoccupazione. Già, perché secondo la credenza popolare – un'antica credenza giapponese - questa bestia preannuncierebbe l'avvento di tsunami e terremoti. Chiaramente non vi sono evidenze scientifiche capaci di dimostrare questa ipotesi ma, come sappiamo, certe credenze sono dure a morire.

La citata superstizione sismica si basa sulla mitologia giapponese, secondo la quale l'esile mangiatore di plancton salirà intenzionalmente in superficie e si arenerà prima di un terremoto imminente. Giusto per fare un esempio, dozzine di questi animali marini erano finiti a riva nei due anni precedenti la catastrofe - il terremoto e lo tsunami - di Fukushima, del 2011. Nel luglio 2022, invece, un pesce remo è stato pescato nell'oceano al largo della costa del Cile, con i filmati che mostravano la creatura lunga 20 piedi venire estratta dall'acqua. Molti credevano che fosse un presagio di un disastro in arrivo, ma quei timori si sarebbero rivelati infondati.

Credenze popolari

" Non ci sono prove scientifiche di una connessione, quindi non credo che le persone debbano preoccuparsi ", ha spiegato al New York Post Hiroyuki Motomura, professore di ittiologia all'Università di Kagoshima . " Credo che questi pesci tendano a risalire in superficie quando le loro condizioni fisiche sono compromesse, salendo sulle correnti d'acqua, motivo per cui sono così spesso morti quando vengono trovati ", ha aggiunto l'esperto.

Il pesce remo avvistato a Taiwan, in effetti, presentava alcune cicatrici sul corpo, forse conseguenze di un morso di uno squalo. " Deve essere morente, quindi ha nuotato in acque più basse ", ha detto a Jam Press il signor Wang.