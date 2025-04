Successo per il volo spaziale di Blue Origin, il primo tutto al femminile: a bordo la futura moglie di Bezos e Katy Perry

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha fatto il suo rientro a terra, come da programmi, la navicella Blue Origin di Jeff Bezos che per la prima volta ha ospitato un equipaggio composto soltanto da donne tra le quali la fidanzata Lauren Sanchez e la celebre cantante pop Katy Perry. Il volo, durato nel complesso poco più di 10 minuti, è stato un gran successo come testimoniato al loro rientro dopo il lancio nello Spazio. Si è trattato della prima volta di un equipaggio tutto al femminile dal 1963 quando a volare fu Valentina Tereshkova ma in quel caso da sola.

"Bentornate sulla Terra"

Le sei "turiste spaziali" sono decollate dal Texas quando in Italia erano le 15.30 di lunedì 14 aprile per compiere un apogeo, ossia il punto più distante dalla Terra, a ben 106 km dal suolo. La capusla sulla quale sono state lanciate è rimasta per qualche minuto in assenza di gravità e le sei partecipanti hanno potuto sperimentare quel che vivono gli astronauti, ossia quel "galleggiamento" in aria. L'esperienza, unica nel suo genere, è perfettamente riuscita con i paracadute della capsula New Shepard che si sono aperti con successo ed è stato possibile ammirare la navicella scendere dal cielo. " Congratulazioni e bentornate sulla Terra" , ha comunicato via radio il controllo missione all'equipaggio.

Chi erano le sei partecipanti

Al rientro è stato Bezos in persona ad aprire il portello della capsula con la prima a scendere proprio la Sanchez che ha abbracciato il suo compagno. Subito dopo, Katy Perry ha baciato e rivolto verso il cielo una margherita, probabilmente un portafortuna che portava con sé per poi baciare il suolo una volta scesa dalla capsula. Le altre quattro famose partecipanti erano Gayle King, conduttrice televisiva e volto storico di CBS Morning (anch'essa ha baciato il terreno), Kerianne Flynn (produttrice cinematografica) che all'uscita ha alzato le braccia al cielo e applaudito, Aisha Bowe (ex scienziata della Nasa) e Amanda Nguyen con una nomination al premio Nobel per la Pace e attivista per i diritti civili.

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip.



She sang "What a Wonderful World" while in the space capsule. pic.twitter.com/1tdQ4FVvzL — Rolling Stone (@RollingStone) April 14, 2025

I racconti dell'esperienza

Una volta rientrata a terra, Lauren Sanchez ha subito chiesto di vedere i figli: commossa per l'esperienza, ha raccontato di aver visto una " Luna spettacolare " e di aver percepito la Terra così " calma e viva: siamo tutti qui insieme, siamo più connessi di quanto pensiamo ". Davanti alle telecamere, ha poi scherzato sul rapporto con Bezos. " Jeff, se non volevi sposarmi non era necessario mandarmi addirittura nello Spazio! ".

perché è un fiore forte e resiliente che cresce in ogni condizione e ricorda la bellezza della Terra

katy, intervistata a caldo, ha spiegato di aver portato a bordo la margherita "". Commuovendosi nel ricordare la figlia Daisy ha spiegato di aver vissuto l'esperienza più bella della sua vita dopo essere diventata madre.