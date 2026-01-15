"C'è una bomba sull'aereo". Si alzano i caccia, ma era solo uno scherzo telefonico

Quello che voleva essere soltanto uno scherzo, per quanto di cattivo gusto, ha scatenato il panico a bordo di un aereo, tanto da dare il via a una gravissima successione di eventi che hanno addirittura portato alla mobilitazione di due caccia militari. L'episodio è avvenuto in Spagna, dove il timore di una bomba a bordo di un vettore della Turkish Airlines ha innescato l'intera procedura di emergenza.

Il fatto, stando a quanto riportato dalla stampa straniera, si è verificato nel corso della giornata di oggi, giovedì 15 gennaio. Il volo Turkish Airlines TK1853, partito da Istanbul alle 9.22, era diretto all'aeroporto di Barcellona, dove era atteso per le 11.00. A bordo dell'Airbus A321, secondo le informazioni riportate, si trovavano 148 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. Il viaggio stava procedendo senza alcun intoppo, quando un passeggero ha notato un messaggio sul cellulare di una persona che aveva accanto. Il messaggio diceva: "I have a bomb. Everyone will die ", ossia: "Ho una bomba. Moriranno tutti" . Secondo altre fonti, invece, la scritta minacciosa sarebbe stata impostata come nome per l'hotspot Wi-Fi personale.

Chiaramente la cosa ha destato molta paura, tanto che è stato avvisato il personale di volo. La vicenda è arrivata al comandante dell'aereo, che ha avvisato le autorità di terra, dando l'allarme. Dal momento che il velivolo si trovava nello spazio aereo francese, sono stati fatti decollare caccia militari sia francesi che spagnoli. Il pilota ha poi ricevuto le coordinate necessarie per effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto El Prat di Barcellona.

Il vettore della Turkish Airlines è atterrato intorno alle 10.57 e ha trovato le autorità spagnole pronte, con tanto di soccorsi. I passeggeri sono stati rapidamente evacuati e a bordo del mezzo sono saliti gli uomini della Guardia civil, che hanno effettuato un'accurata ispezione. Sul velivolo non è stato trovato alcun materiale esplosivo.

Alla fine si è scoperto che si trattava di uno scherzo. Uno scherzo che ha mobilitato un considerevole dispiegamento di forze.

Il passeggero responsabile è stato identificato e trattenuto dalle forze dell'ordine. Dal momento che stato diramato un allarme diè molto probabile che dovrà affrontare serie conseguenze.