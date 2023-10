"Bombardamento israeliano", "Notizie false". La guerra in Medioriente divide anche le Ong

La guerra in Palestina ha diviso le Ong. Lo scontro tra lo Stato ebraico e quello islamico ha scatenato le "tifoserie" tra chi si è schierato con l'uno e con l'altro, spesso anche con violenza, come accade in questi casi. Al di là di questo, è emerso che esiste anche un palese schieramento che si è creato tra le Ong, quelle organizzazioni umanitarie che sostengono di agire nell'interesse dei più fragili e più deboli. Hanno spesso agito di concerto, il più delle volte per attaccare il governo italiano sulla questione migranti, e ora, come nelle più banali conversazioni da bar, sono divise sul sostegno ai popoli colpiti dalla guerra.

Molte delle Ong, infatti, nel rispetto del loro cuore rosso orientato a sinistra, sono palesemente schierate dalla parte della Palestina. Sono quelli i civili che a loro interessano, non quelli trucidati da Hamas, che non sarà una rappresentazione plastica della Palestina ma è il partito che i palestinesi hanno votato a Gaza. Il razzo che ha colpito l'ospedale Al Ahli è stato un argomento ulteriormente dirimente, in quanto fin da subito Medici senza frontiere si è schierata dalla parte della Palestina, senza mettere minimamente in dubbio la versione fornita dal governo di Hamas, notoriamente poco attendibile.

Msf ha condannato quello che definisce un " bombardamento israeliano " sull'ospedale ma quando sono emerse evidenze sul fatto che, con ogni probabilità, lo Stato ebraico non ha nulla a che vedere con quanto accaduto a Gaza, non ci sono state rettifiche. Un comportamento comune a molti "tifosi" di questi giorni, che ha purtroppo contribuito a incrinare quella che sembrava essere un'ottima occasione per tentare una strada diplomatica. Ed è in ragione di questo tweet pubblicato sull'onda del momento, senza attendere verifiche ma trovando in tempi record un colpevole, che Axel Steier, a capo della Ong Mission-Lifeline, che utilizza la nave Rise Above, ha puntato il dito contro Msf.