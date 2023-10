Nuovi attacchi di Israele, ucciso capo della Shura di Hamas. Biden in Medio Oriente | La diretta

Proseguono i raid israeliani contro i terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore colpiti più di 200 obiettivi terroristici. Colpito il quartier generale militare di Hamas, una banca utilizzata dal movimento per finanziare le sue operazioni e diversi tunnel sotterranei. Fonti mediche palestinesi rivelano che, nella notte, almeno 55 persone sono rimaste uccise e altre decine ferite in un raid aereo. L'attacco ha colpito una casa nella parte meridionale del territorio palestinese. Bombardamenti sono stati segnalati anche nelle zone di Khan Younis e Rafah.

Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas, è stato ucciso durante un attacco israeliano. Lo riporta il quotidiano Haaretz, citando le forze di difesa israeliane Idf e lo Shin Bet. Al-Mazini era il "ministro" responsabile dei prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane e ha diretto attacchi terroristici contro Israele. Anni fa aveva negoziato con Israele lo scambio del soldato israeliano catturato Gilad Shalit.

Le Forze di difesa israeliane hanno sventato un tentativo di infiltrazione di una cellula dal Libano, uccidendo quattro terroristi. La cellula sarebbe stata individuata mentre si avvicinava alla barriera al confine, tentando di piazzare una bomba.

Domani, mercoledì 18 ottobre, il presiden dei Stati Uniti Joe Biden sarà in Medio Oriente "per dimostrare il suo fermo sostegno a Israele - si legge in un comunicato della Casa Bianca - di fronte al brutale attacco terroristico di Hamas e per consultarsi sui prossimi passi". In seguito Biden andrà ad Amman, in Giordania, dove incontrerà re Abdallah II, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas. Il leader Usa "ribadirà che Hamas non rappresenta il diritto del popolo palestinese alla dignità e all'autodeterminazione e discuterà le necessità umanitarie dei civili a Gaza".

Sono quasi 500.000 gli sfollati interni israeliani dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, come spiega il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) in conferenza stampa. "Abbiamo evacuato tutto il sud di Israele, tutte le località vicine alla Striscia di Gaza, seguendo le direttive del governo. Abbiamo fatto lo stesso nel nord, dove sono state evacuate 20 località vicine al confine".

In un colloquio con Putin, Benjamin Netanyahu ha detto che la guerra a Gaza andrà avanti finché Hamas non sarà distrutto. Il premier israeliano è deciso a proseguire l'offensiva nella Striscia di Gaza, riporta Haaretz, fin quando non avrà eliminato le capacità militari e governative di Hamas.

Emozione e sdegno per la pubblicazione del primo video di un ostaggio preso dai terroristi di Hamas. "Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile", dice Maya Sham, 21 anni. "In questo momento sono a Gaza", dice la ragazza in ebraico, raccontando lei stessa di come è finita nella mani dei terroristi, mentre rientrava dal rave nel deserto.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken fa sapere che Usa e Israele svilupperanno un piano per "consentire agli aiuti umanitari da paesi donatori e organizzazioni multilaterali di raggiungere i civili a Gaza, inclusa la possibilità di creare "aree sicure". "Lavoriamo tutti insieme - ha aggiunto il portavoce del Consiglio alla Sicurezza nazionale americano John Kirby - per assicurarci che gli aiuti non vadano a Hamas ma ai civili".