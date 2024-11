Il botto, la puzza di bruciato e i passeggeri che vomitano: panico in volo, comandante costretto a tornare indietro

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima un forte botto, poi l'odore di bruciato si diffonde in cabina rendendo l'aria irrespirabile e causando nausea e vomito ai passeggeri: ecco perché un volo partito da Antalya in Turchia e diretto a Manchester nel Regno Unito si è trasformato in un vero e proprio incubo, costringendo il comandante a prendere la decisione di fare marcia indietro e ritornare all'aeroporto di partenza.

I fatti sono verificati durante la notte dello scorso giovedì circa un'ora e mezza dopo il decollo di un velivolo della compagnia aerea Jet2 dall'Antalya International Airport. Stando a quanto riferito da alcuni dei presenti al Manchester Evening News, tutto avrebbe avuto inizio da un forte botto avvertito chiaramente da tutti, al quale ha fatto seguito la diffusione di un odore acre e intenso di bruciato. Sono all'incirca le 23:45, quando si scatena il panico a bordo e in tanti vengono colpiti da un malessere.

"Molte persone erano spaventate, parecchi passeggeri vomitavano" , ha rivelato una passeggera al quotidiano britannico. "Le persone sedute vicino all'ala sinistra guardavano fuori dal finestrino, vomitando e senza riuscire a mettere i piedi a terra" , ha aggiunto la donna. A rendere il quadro ancora più drammatico, peraltro, anche il fatto che il personale di bordo sia stato molto vago: "Non sono state fornite molte informazioni, e questo ha peggiorato la situazione" , ha concluso la testimone.

Il comandante si è visto costretto a invertire la rotta e a fare ritorno all'aeroporto di Antalya, dove è atterrato all'incirca 90 minuti dopo il decollo. La compagnia aerea britannica low cost ha rilasciato un comunicato per scusarsi dell'accaduto, senza, tuttavia, fornire maggiori informazioni circa la natura del problema che si è verificato durante il volo verso Manchester. Presumibile, come riferito da alcuni siti specializzati, che si sia trattato di un malfunzionamento al motore del Boeing 737-800, non una novità, purtroppo, di questi tempi: secondo Flight Emergency, la dichiarazione di emergenza è nata a causa di un problema col propulsore numero uno dell'aereo.

"Possiamo confermare che il volo LS1702 da Antalya a Manchester ha seguito la procedura standard ed è tornato all'aeroporto di Antalya a causa di un problema tecnico" , si è infatti limitato a dichiarare un portavoce della Jet2.

"L'aereo è atterrato in sicurezza e abbiamo organizzato la sistemazione in hotel per tutti i clienti durante la notte"

"Oggi riporteremo i clienti all'aeroporto di Manchester e, naturalmente, vorremmo scusarci per il ritardo nei loro piani di viaggio".

, ha garantito il dipendente della compagnia aerea.