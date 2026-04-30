Boy George coinvolto nell’attacco di Golders Green. il suo racconto tra lacrime e choc

Il cantante inglese Boy George si è trovato suo malgrado al centro della scena dell’attacco antisemita avvenuto a Golders Green, a Londra, vivendo in prima persona momenti di grnde terrore. L’artista, voce del gruppo anni ‘80 Culture Club, ha raccontato di essere arrivato proprio mentre la situazione stava peggiorando e arrivavano sempre più forze dell’ordine. Secondo quanto ha spiegato, l’impatto emotivo è stato immediato e molto forte. Ha descritto una scena carica di paura e smarrimento, sottolineando che si è percepito subito che qualcosa non andava, ancora prima di capire cosa fosse realmente successo. “Anche prima di sapere cosa fosse successo, ero in lacrime perché si percepiva il panico nell’aria”, ha dichiarato, evidenziando quanto l’atmosfera fosse tesa e irreale.

il messaggio di solidarietà alla comunità ebraica

Il cantante ha spiegato che le persone coinvolte erano cittadini comuni, che stavano semplicemente camminando quando sono stati colpiti da un episodio violento e improvviso. Questa cosa lo ha colpito molto, facendogli pensare a quanto sia fragile la normalità e a quanto velocemente una situazione tranquilla possa trasformarsi in una tragedia. Neli suo post ha anche voluto esprimere solidarietà alle vittime e alla comunità ebraica locale, ribadendo il valore della convivenza e dell’identità multiculturale di Londra. Ha sottolineato come la comunità ebraica rappresenti una parte fondamentale del tessuto sociale della città, invitando a non lasciare spazio alla paura e all’odio.

Gli sviluppi delle indagini

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì nel quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, quando due uomini, di 76 e 34 anni, sono stati accoltellati in due punti diversi a breve distanza l’uno dall’altro. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e, secondo le informazioni disponibili, si trovano in condizioni stabili dopo le cure ricevute. Le autorità hanno subito definito l’episodio come un atto terroristico di matrice antisemita. Un uomo di 45 anni, cittadino britannico nato in Somalia, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo essere stato fermato dalla polizia, che ha utilizzato un taser per immobilizzarlo. Gli investigatori stanno valutando se l’aggressione sia stata mirata contro membri della comunità ebraica, anche alla luce di altri episodi recenti avvenuti nella zona.

Emergono inoltre elementi che collegano il sospettato a precedenti episodi di violenza avvenuti nelle ore immediatamente precedenti all’attacco. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire il movente e verificare eventuali legami con altri atti simili.