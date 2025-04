Briatore contro Vaticano e fedeli per il funerale di papa Francesco: "Come al circo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Come era lecito attendersi, i funerali di papa Francesco hanno acceso il dibattito per numerosi avvenimenti che si sono verificati proprio nei giorni delle esequie, e a tal proposito ha voluto dire la sua nelle scorse ore anche Flavio Briatore.

Tra gli episodi che hanno attirato maggiormente l'attenzione mediatica ci sono stati soprattutto i colloqui tra capi di Stato a San Pietro, in particolar modo il breve confronto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky dal quale pare che all'ultimo istante sia stato escluso il presidente francese Emmanuel Macron. Non solo. A generare accese polemiche sono stati anche i comportamenti "sopra le righe" tenuti da alcuni fedeli dinanzi alla salma di Bergoglio, vista la ormai tanto consolidata quanto esecrebile pratica di effettuare scatti o selfie davanti al feretro per il semplice gusto di caricare le immagini sui social e dire "io c'ero".

In un breve video pubblicato su Instagram, Flavio Briatore si è scagliato non solo contro chi si è reso protagonista di episodi del genere, ma anche, e soprattutto, contro gli organizzatori dell'evento, poco attenti a impedire lo svolgimento non certo inatteso di questa macabra pratica.

"Io sto vedendo ora in televisione i funerali, e il giorno prima le persone che hanno visitato il Papa" , spiega l'imprenditore ai suoi followers. "Ma secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l'ultimo saluto al Papa a fare dei selfie cercando di fotografare dietro anche la cassa dove riposa Bergoglio...ma che cacchio di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere e faccia i selfie?" , domanda polemicamente Briatore.

"Tutti a fare selfie" , sbotta l'Executive Advisor del team Alpine F1, "anziché portare una preghiera, un pensiero, un saluto...era come essere al circo" .

"Io non so...non so chi gestisce la sicurezza, chi gestisce il Vaticano...però, una roba incivile quella che stiamo vedendo"

La responsabilità è da imputare, secondo l'imprenditore, anche a coloro che non hanno fatto di tutto per impedire che una situazione del genere, decisamente annunciata visti i precedenti, potesse verificarsi., conclude Briatore.