È caccia al mostro di Loch Ness: al via la più grande ricerca in 50 anni

Le sponde del lago di Loch Ness sono pronte ad accogliere centinaia di esperti, appassionati e semplici curiosi: il prossimo weekend si terrà la più grande ricerca in più di 50 anni del leggendario mostro, conosciuto anche come Nessie. La ricerca è stata organizzata dal Loch Ness Centre e dal Loch Ness Exploration: volontari da tutto il mondo parteciperanno di persona ma anche da remoto per osservare la superficie dell'acqua per monitorare eventuali cambiamenti o spostamenti inspiegabili.

Sono trascorsi 90 anni da quando Aldie Mackay, manager dell’hotel Drumnadrochit, fece irruzione nella hall della struttura per dire ai presenti di aver visto una “ water beast ” simile a una balena nelle acque del lago di Loch Ness. Un avvistamento – riportato con zelo dall’Inverness Courier – che ha dato il via alla moderna creazione del mito attorno a Nessie. Non molto tempo dopo, un altro uomo affermò di aver visto un grosso animale attraversare la strada per poi sparire nelle acque del lago. Ma non è tutto. Il primissimo avvistamento risale addirittura al Medioevo: Nessie fu segnalato dal monaco irlandese Columba di Iona. Ora è tutto pronto per una nuova caccia.

Come evidenziato dal Guardian, gli appassionati del leggendario mostro di Loch Ness utilizzeranno apparecchiature di rilevamento mai utilizzate prime: in particolare, verranno impiegati droni termici e un idrofono. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di registrare, studiare e analizzare tutti i tipi di comportamenti e di fenomeni che sono difficili da spiegare” , le parole di Alan McKenna di Loch Ness Exlopration: “La nostra speranza è di ispirare una nuova generazione di appassionati di Loch Ness e, unendovi a questa ricerca su larga scala, avrete una reale opportunità di contribuire personalmente a questo affascinante mistero che ha ammaliato così tante persone da tutto il mondo” .