California, dopo "Hilary" arriva il terremoto: avvertito anche a Los Angeles

Paura per i cittadini della California, dove nella notte è stato registrato un forte terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter. La scossa è stata avvertita intorno alle ore 2:00 del pomeriggio locali (le 23:00 in Italia, ndr) nella fascia meridionale dello Stato, in attesa del temuto passaggio della tempesta tropicale denominata “Hilary”. Dopo aver immediatamente implementato il piano di sicurezza previsto in questi casi, i vigili del fuoco non hanno segnalato nessun danno né vittime.

L’epicentro è stato localizzato dallo Us Geological Survey (Usgs) a circa 6 km da Ojai, una piccola cittadina di 7mila abitanti situata tra Santa Barbara e Ventura e lungo la faglia di Sisar. I tremori sono arrivati fino alla metropoli di Los Angeles e sono stati seguiti da altri due fenomeni di assestamento di magnitudo 3.1 e 3.6. Il Los Angeles Times, principale quotidiano della California, riferisce di alcune interruzioni alla linea elettrica e telefonica. Le autorità hanno escluso il rischio tsunami.

Nel frattempo il nucleo di Hilary, partito dalla Baja California in Messico, si è spostato domenica proprio nel Golden State, teatro di potenti e numerose precipitazioni con venti fino a 70 km/h a 15 km a sud-est proprio di Los Angeles. Gavin Newsom, governatore dello Stato, è intervenuto dichiarando lo stato d’emergenza nel sud della California. “ Hilary è attualmente una tempesta di categoria 2 che, secondo il National Hurricane Center, dovrebbe portare inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita in Baja California e negli Stati Uniti sud-occidentali, inclusa la California meridionale ", ha detto Newsom, contattato anche dal presidente Biden, attualmente in vacanza nella località turistica di Lake Tahoe al confine con il Nevada, per ulteriori aiuti provenienti dal governo federale qualora fosse necessario.

Sono stati inoltre aperti cinque rifugi e chiamati anche i militari della Guardia nazionale. A San Diego, le persone hanno iniziato a riempire sacchi di sabbia in previsione delle inondazioni e i supermercati sono stati presi d’assalto, mentre a Los Angeles le scuole rimarranno chiuse per tutta la giornata di lunedì per "motivi di sicurezza" legati alla tempesta tropicale. L'Office of Emergency Services dello Stato della California ritiene che Hilary possa provocare inondazioni improvvise, frane, correnti anomale e possibili tornado.