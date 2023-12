La cascata d'acqua dalle cappelliere, paura a bordo dell'aereo

Sta facendo rapidamente il giro del web in queste ore il video, divenuto in breve virale, di un singolare fenomeno registrato da alcuni passeggeri a bordo di un volo della compagnia Air India: come documentato dalle immagini, infatti, dalle cappelliere gocciola dell'acqua proprio durante la fasi viaggio. Di certo non una situazione che ci si augurerebbe di trovare in una lunga traversata dall'Inghilterra all'India. Il commento dell'uomo che ha ripreso il video col proprio cellulare è decisamente sarcastico: "Air India, vola con noi. Non è un semplice viaggio, è un'esperienza immersiva" .

È la stessa azienda a venire allo scoperto e a rivelare che il fenomeno si è verificato a bordo di uno dei propri mezzi lo scorso venerdì 24 novembre: si tratta, per la precisione del volo AI169 decollato dall'aeroporto di Gatwick di Londra e diretto ad Amritsar in India. Nella clip, diffusa rapidamente su tutti i principali social media, si può ammirare la cascata d'acqua che gocciola dalle cappelliere poste sopra la testa dei passeggeri, alcuni dei quali tentano di riposare in vista della lunga traversata verso l'India. Un'immagine su cui tanti internauti hanno scherzato, facendo dell'ironia, anche se c'è chi ha attaccato direttamente la compagnia aerea per il fatto che non è nuova a situazioni spiacevoli in volo.

"La peggiore delle compagnie: può anche andare bene per i voli locali, ma non di certo per quelli internazionali" , commenta infatti un utente. "La peggiore compagnia aerea di sempre" , rincara la dose un altro, "mi sono lamentata con loro dell'esperienza che ho avuto durante un viaggio da Melblourne a Delhi, ma nessuno mi ha mai risposto. Non sono per nulla preoccupati di ciò che pensano i loro clienti, nè tantomeno della loro sicurezza, è solo una questione di affari per loro".