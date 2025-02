In India un caso di violenza come Pelicot: adolescente stuprata da 58 uomini per anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caso di Gisèle Pelicot ha sconvolto il mondo intero. Drogata per anni dal marito – condannato a vent’anni – la donna è stata violentata per anni da decine di uomini ingaggiati online. Ora, dall’India, arriva una storia da brividi che ricorda da vicino il dramma della donna francese. Come riportato dalla Cnn, una adolescente sarebbe stata violentata per cinque anni da un branco di uomini che comprendeva compagni di scuola, parenti e vicini di casa.

La tragedia si è consumata nello Stato del Kerala, una delle comunità più emarginate dell'India. Tutto è iniziato nel 2020: la giovane, oggi 18enne, sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte di uno dei suoi vicini nel villaggio in cui viveva. Il presunto violentatore avrebbe filmato tutto e l’ipotesi degli inquirenti è agghiacciante: l’uomo potrebbe aver utilizzato il video per ricattare e manipolare la giovane e farla abusare sessualmente da decine di altri uomini e ragazzi per cinque anni.

Almeno tre dei suoi aggressori avrebbero promesso di sposarla, mentre un altro avrebbe minacciato di ucciderla qualora avesse denunciato l'abuso. Gli stupri sarebbero avvenuti in case private, in auto, ma anche alle fermate degli autobus e nei campi. In alcuni casi la ragazza sarebbe stata costretta a lasciare il suo villaggio sotto ricatto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i genitori della presunta vittima non sarebbero a conoscenza delle violenze.

Appartenente alla comunità Dalit, in fondo al sistema delle caste indù, la presunta vittima ha raccontato le violenze a una consulente in visita al suo college. Una ricostruzione da brivido, riporta la Cnn, con i dettagli dei vari abusi subiti negli anni. In totale sono stati arrestati 58 tra uomini e ragazzi (anche minorenni) con l’accusa di violenza sessuale e stupro di gruppo: tra di loro compagni di scuola, parenti, vicini di casa. La polizia è sulle tracce di altri due uomini che hanno lasciato l’India. Secondo quanto riportato da The News Minute, la giovane sarebbe stata criticata da alcune donne del suo villaggio per l'abbigliamento e lo stile di vita, incolpando la madre per non averla sorvegliata da vicino.

In India dilaga l’emergenza stupro nonostante l’introduzione di leggi molto più severe. Lo scorso agosto, nella città di Kolkata, una tirocinante di medicina venne violentata e assassinata. Un orrore che spinse l’associazione dei medici a uno sciopero nazionale con migliaia di persone in piazza. Secondo il National Crime Records Bureau, nel 2022 sono stati denunciati 4.241 casi di stupro contro donne appartenenti a caste oppresse in India, comprese le donne Dalit.

Ciò equivale a più di 10 stupri al giorno: numeri choc. Più di 31.500 i casi di stupro denunciati complessivamente, ma considerate le difficoltà nel denunciare tali crimini, soprattutto per la comunità Dalit, la cifra reale è probabilmente più alta.