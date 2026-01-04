Chi era Achille Barosi, il 16enne milanese deceduto nel terribile rogo di Crans-Montana

Anche Achille Barosi, 16 anni, è tra le vittime del terribile rogo esploso all'interno del pub "Le Constellation" la notte di Capodanno: si spengono così definitivamente le speranze dei familiari del ragazzo di ritrovarlo in vita, magari ricoverato in uno degli ospedali svizzeri in cui erano stati trasportati i numerosi feriti.

A lanciare per primo un appello per il suo ritrovamento era stato il cugino, il quale sui social network aveva fornito un'accurata descrizione fisica precisando che l'ultima volta era stato visto rientrare all'interno del locale per recuperare il telefono e la giacca: "È alto un metro e 85, ha capelli biondi e occhi azzurri. Potrebbe indossare una collanina con la Madonnina" , aveva scritto il ragazzo in uno dei numerosi post poi ripubblicati tramite la pagina Instagram "cransmontana.avisderecherche" nella quale erano fin da subito confluiti tutti gli appelli per ritrovare i giovani ancora dati per dispersi. Un'ipotesi, quella dell'impossibilità di identificazione, plausibile, dal momento che il 16enne poteva non avere con sé alcun documento di identità.

Insieme ad Achille c'era anche Chiara Costanzo, la ginnasta sua amica e coetanea che frequentava il liceo Moreschi di Milano. "Erano in vacanza a Crans-Montana per Natale" , aveva precisato il cugino del ragazzo, "hanno una casa di famiglia, lì, dove trascorrono le vacanze. Achille ha raggiunto Le Constellation attorno all'una di notte per proseguire lì la serata dopo il brindisi di Capodanno".

A lanciare un appello per ritrovare Achille, studente del liceo artistico delle Orsoline di Milano, anche un'amica. "Io e altre persone siamo i suoi migliori amici e siamo molto preoccupati" , ha scritto in un post su Instagram la ragazza dopo la diffusione della notizia della tragedia di Crans-Montana.

"Se qualcuno ha visto il nostro amico ditelo a noi o alla sua famiglia. Ci manchi Achi".

Il corpo del 16enne, unitamente a quello delle altre vittime italiane, verrà rimpatriato nelle prossime ore tramite un volo di Stato.