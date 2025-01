Chi è Liang Wenfeng, la mente dietro l'Ai cinese DeepSeek

Ascolta ora 00:00 00:00

La sua DeepSeek ha scosso il mondo dell'intelligenza artificiale in maniera inaspettata. Il nuovo player cinese dell'IA ha eguagliato, o addirittura superato, le prestazioni dei modelli sviluppati dai giganti dell'Ai statunitensi, come OpenAI, Meta e Anthropic, mettendo in discussione il predominio tecnologico occidentale. Il padre di DeepSeek, un modello sviluppato da High-Flyer Capital Management, una società cinese con sede a Hangzhou, in Cina, si chiama Liang Wenfeng. Ebbene, Mr. Li è co-fondatore del citato fondo speculativo quantitativo High-Flyer, nonché fondatore e CEO della sua divisione di intelligenza artificiale DeepSeek, da lui stesso creata per pura pura curiosità scientifica nel 2023.

La storia del padre di DeepSeek

Nato nel 1985 a Zhanjiang, nella provincia cinese del Guangdong, Liang ha ottenuto una laurea in ingegneria informatica elettronica e un master in ingegneria dell'informazione e della comunicazione presso l'Università dello Zhejiang. In seguito, ancora giovanissimo, si sarebbe trasferito a Chengdu, nel Sichuan, per sperimentare diversi modi di applicare l'IA in vari campi. Ha quindi co-fondato la società di investimenti quantitativi Ningbo High-Flyer nel 2016. Una società molto particolare che fondeva matematica e intelligenza artificiale per le strategie di investimento.

Nel 2021 High-Flyer aveva completamente integrato l'IA nelle sue operazioni, e impiegava modelli di apprendimento automatico per prevedere le tendenze di mercato e prendere decisioni di investimento basate sui dati. Nel maggio 2023, Mr. Liang ha quindi fondato DeepSeek concentrandosi sulla ricerca AI con l'intenzione di far progredire il campo dell'intelligenza artificiale generale. DeepSeek sarebbe stata concepita come una piattaforma per la ricerca a lungo termine, nella quale l'esplorazione guidata dalla curiosità.

Missione compiuta

L'obiettivo di questo imprenditore fuori dall'ordinario, da sempre appassionato di tecnologia, era uno: dare vita ad un'IA che fosse in grado di rivaleggiare con le migliori del mondo, ma che allo stesso tempo fosse accessibile alla massa. Per anni High-Flyer ha costruito supercomputer Fire-Flyer per analizzare dati finanziari. Poi, nel 2023, è arrivata la svolta, coincisa con la creazione da parte di Liang di una nuova società chiamata DeepSeek che avrebbe costruito i propri modelli all'avanguardia e sviluppato un'intelligenza artificiale generale. Risultato: oggi, DeepSeek è una delle poche aziende leader nel campo dell'intelligenza artificiale in Cina che non dipende dai finanziamenti di giganti della tecnologia come Baidu, Alibaba o ByteDance.

Quando ha messo insieme il team di ricerca di DeepSeek, Liang non stava cercando ingegneri esperti per costruire un prodotto rivolto al consumatore. Non a caso si è concentrato sul profilo di studenti di dottorato delle migliori università cinesi, tra cui la Peking University e la Tsinghua University, tutti desiderosi di dimostrare il loro valore. Questa strategia di assunzione ha contribuito a creare una cultura aziendale collaborativa, dove le persone si sono sentite libere di utilizzare ampie risorse informatiche per perseguire progetti di ricerca non ortodossi.

L'app cinese di DeepSeek, che ha raggiunto i vertici nei download gratuiti dell'App Store di Apple sia in Cina sia negli Stati Uniti, superando ChatGPT negli Usa, ha scatenato il panico dopo

aver rilasciato modelli di intelligenza artificiale in grado di superare i migliori d'America nonostante siano costruiti a un costo inferiore e con chip meno potenti. Liang non potrà che essere soddisfatto di quanto creato.