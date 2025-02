"Chiudi quella bocca". Il giallo sulla frase del figlio di Musk: cos'è successo nello Studio Ovale

Elon Musk con il figlio di quattro anni X e il presidente Donald Trump nella Stanza Ovale

"Si dice...", perché sul fatto non ci sono ancora conferme, che sia bastato un bambino di appena 4 anni a zittire il presidente più potente della Terra, Donald Trump. L'episodio ha catturato l'attenzione dei media durante un incontro nello Studio Ovale, dove erano presenti sia Elon Musk che suo figlio di 4 anni, X Æ A-Xii. Sì, il nome del piccolo è proprio questo.

Che cosa ha detto il piccolo Musk

Mentre Elon Musk discuteva di questioni legate al contestato Dipartimento per l'Efficienza Governativa (Doge), sembra che il bambino, un po' come l'ultimogenito del principe William, Louis, si sia agitato tra smorfie e arrampicate sulle spalle del padre. A un certo punto, ha infilato le dita nelle orecchie del magnate sudafricano che, cercando di restare composto, ha detto: "I tell you, gravitas can be difficult sometimes", ovvero: "A volte è molto difficile restare seri". Ma non è stata certo questa frase ad aver attirato l'attenzione dei media, bensì ciò che ha detto poco dopo il piccolo X.

"I want to shush your mouth" ("Voglio che tu stia zitto") è stato sentito pronunciare, e in molti hanno pensato che si rivolgesse direttamente al presidente. Trump, presente alla scena, ha fatto finta di niente: per questo, molti sostengono che le parole non fossero rivolte a lui, bensì a qualcun altro che aveva chiesto al bambino di tranquillizzarsi. Ma non si è limitato a questo. Poco dopo, ha pronunciato le parole: "You are not president, you need to go away" ("Non sei il presidente, devi andartene") scatenando una risata fragorosa da parte di tutti, soprattutto pensando ai meme virali che sostengono che il vero presidente degli Stati Uniti sia in realtà Elon Musk e non Trump.

La reazione sui social

Sui social, in molti si sono chiesti da chi il piccolo avesse ascoltato questa frase, perché si sa, i bambini spesso ripetono ciò che sentono dire in famiglia. In ogni caso, il presidente Trump l'ha presa bene, anzi, ha persino elogiato il bambino definendolo "un bambino con un quoziente intellettivo molto alto".

Il disappunto della mamma

Tra tanta soddisfazione corale, l'unico disappunto arriva però dalla madre del bambino, Grimes, che ha dichiarato pubblicamente di non essere d'accordo con l'esposizione del figlio in un contesto politico così importante. I maligni sostengono che questo sia dovuto al fatto che la cantante è in causa con Musk per l'affidamento dei tre figli avuti insieme, e non per il fatto in sé.

Anche perché non è certo la prima volta che il bambino viene portato dal padre a eventi ufficiali. Era già successo durante la riunione del Dipartimento per l'Efficienza del Governo (Doge) al Campidoglio, lo scorso 6 dicembre, quando Musk si era seduto tenendo in braccio il piccolo.