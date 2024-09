Choc in Francia, bimba picchiata dalla maestra il primo giorno d'asilo

Ascolta ora 00:00 00:00

Francia sotto choc per quanto accaduto a una bimba di soli tre anni durante il suo primo giorno all'asilo. La piccola, agitata e in lacrime probabilmente a causa di una difficoltà a inserirsi nel nuovo ambiente, è stata brutalmente picchiata da una delle sue maestre. La donna, che avrebbe dovuto avere cura della giovanissima alunna e cercare di tranquillizzarla, ha invece infierito su di lei. La scena agghiacciante è stata fortunatamente ripresa, e adesso la la docente rischia di essere sospesa dal suo ruolo di educatrice.

Il fatto che ha sconvolto la Francia

Secondo quanto riferito dai quotidiani francesi, il terribile episodio si è verificato la settimana scorsa. Preso visione del filmato, che non lascia adito a dubbi, giovedì 5 settembre i genitori della bimba si sono recati dalle forze dell'ordine per sporgere formale denuncia contro una delle insegnanti dell'asilo Frères-Voisins, situato nel 15° arrondissement di Parigi.

Il video registrato mostra chiaramente l'accaduto. A quanto pare è stata la mamma di un altro bambino, presente durante l'inserimento dei piccoli il primo giorno d'asilo, a immortalare l'educatrice che, evidentemente, non credeva di essere ripresa. Nel filmato si vede la bambina piangere e la maestra prenderla da parte e colpirla con forza. " Non è una sculacciata, l'ha colpita sulla schiena ", spiega Vanessa Edberg a Le Parisien. La bambina, naturalmente, continua a piangere, allora l'insegnante torna all'attacco, gettandole una sostanza liquida sulla testa. Qualcosa di impossibile da credere, ma che è stato documentato.

In possesso del filmato, i genitori della bimba hanno raggiunto la stazione di polizia e in breve sono partite le indagini. La maestra è stata convocata dal rettorato e messa in congedo. Per il momento è stata sostituita da un collega, ma si attendono conseguenze ben più serie. I genitori, sconvolti, attendono che sia fatta giustizia. "Non riesco più a dormire. Quando chiudo gli occhi, sento echeggiare le sue grida. È stato il suo primo giorno di scuola. È un grande trauma psicologico per lei" , ha dichiarato il padre.

L'intervento del ministro dell'Istruzione

Nicole Belloubet, ministro dell'Istruzione, ha commentato e condannato l'episodio, chiedendo l'immediata sospensione dell'insegnante. " Queste immagini sono terribilmente scioccanti e inaccettabili nella nostra scuola.

Ho subito richiesto l'avvio di un procedimento disciplinare, con l'immediata sospensione della maestra. Mando tutto il mio sostegno alla vittima e alla sua famiglia", ha dichiarato su X.

Sul caso è nata un'accesa polemica, il popolo francese è indignato.