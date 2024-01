Choc su un volo della British Airways, steward si accascia e muore davanti ai passeggeri

Dramma su un volo della British Airways in partenza da Londra per Hong Kong. Uno degli steward presenti a bordo ha infatti accusato un malore poco prima del decollo ed è morto dinanzi agli occhi dei passeggeri, che non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Il viaggio è stato riprogrammato per il giorno successivo, ma le persone rimaste loro malgrado coinvolte nella triste vicenda hanno riportato uno choc.

Cosa è accaduto

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il fatto si sarebbe verificato nel giorno di Capodanno. Mentre il volo BA 32 della British Airways si apprestava a decollare, lo steward di 52 anni si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore. Questo mentre i passeggeri del volo si preparavano a lasciare l'aeroporto di Londra Heathrow per partire alla volta di Hong Kong e trascorrere lì la notte di festa.

Compresa la situazione, il personale di bordo ha dato subito l'allarme e anche alcuni dei passeggeri con nozioni mediche si sono attivati per soccorrere lo steward. Fermato l'aereo, a bordo sono saliti i paramedici e anche il personale della polizia di stanza all'aeroporto. Malgrado le tempestive operazioni di primo soccorso, non è stato possibile fare nulla per salvare il 52enne, probabilmente colpito da collasso.

A seguito della tragedia, il volo è stato cancellato per emergenza medica. Una nuova partenza è stata fissata per il giorno successivo. A rendere più sconvolgente l'accaduto, il fatto che lo steward sia deceduto a pochi giorni di distanza dalla morte di un altro collega, trovato senza vita nella sua camera d'albergo in America lo scorso 23 dicembre. Stando ad alcune voci, in entrambi i due uomini non sarebbero state segnalate problematiche di salute nei giorni precedenti.

Il cordoglio

Sotto choc i passeggeri del volo British Airways, che hanno visto soccombere l'uomo sotto ai loro occhi. " È stato un periodo festivo traumatico per la squadra di volo della BA. Tutti sono profondamente sconvolti", hanno dichiarato fonti della British Airways.

Al momento non sono state fornite informazioni circa la causa della morte dei due membri dell'equipaggio.