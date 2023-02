"Ci riserviamo reazioni": la Cina protesta contro l'abbattimento del pallone deciso da Usa

La Cina ha espresso forte insoddisfazione per la reazione statunitense giudicata eccessiva e in contrasto con la prassi internazionale. L'abbattimento del presunto pallone-spia cinese da parte degli Stati Uniti ha spinto Pechino a protestare con veemenza, chiedendo a Washington di gestire la situazione " correttamente, in modo calmo, professionale e sobrio ". Intanto le relazioni tra le due grandi potenze globali si sono inevitabilmente raffreddate a causa di una vicenda che continuerà a far discutere ancora per molto.

La risposta della Cina

La nota diffusa dal Ministero degli Esteri cinese è emblematica. " Gli Stati Uniti insistono nell'usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale " malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo, si legge nel comunicato. Nella stessa nota la Cina ha ribadito che il dirigibile era " a uso civile " e che era entrato nello spazio aereo statunitense " per cause di forza maggiore " e in maniera " del tutto accidentale ".

È per questo che Pechino ha espresso " la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l'abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota ". La Cina, termina la nota, " salvaguarderà risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie ".

Bloomberg ha tra l'altro fornito un dettaglio sull'episodio dell'abbattimento del pallone. Pare, infatti, che gli Stati Uniti non abbiano messo in guardia né avvertito il governo cinese sul piano di abbattere l'ospite indesiderato. E questo avrebbe ulteriormente irritato Pechino.

La versione di Pechino

Mentre per gli Stati Uniti l'oggetto rilevato nel nord del Paese, prima nei cieli del Montana e poi della North Carolina, era un pallone-spia appositamente inviato per raccogliere informazioni sensibili, per la Cina si sarebbe trattato, come detto, di un dirigibile civile finito per sbaglio nel territorio statunitense.

Il Ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che Pechino " ha ripetutamente informato la parte statunitense, dopo aver fatto le dovute verifiche, che il dirigibile è per uso civile e che è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti per cause di forza maggiore, del tutto accidentali ".

Allo stesso tempo, la Cina " ha richiesto chiaramente agli Stati Uniti di gestire la questione correttamente in modo calmo, professionale e sobrio. Un portavoce del Dipartimento della Difesa americano ha anche affermato che il pallone non rappresentava una minaccia militare per il personale di terra ".

Allarme sorveglianza

La Cnn ha spiegato che i funzionari statunitensi non credono che il pallone cinese fosse ad uso civile né che sia finito per sbaglio nello spazio aereo degli Stati Uniti. " Questo era un pallone di sorveglianza della Cina. Ha attraversato di proposito Stati Uniti e Canada cercando di monitorare siti militari sensibili ", ha dichiarato una fonte anonima.

Lo stesso funzionario ha dichiarato che un secondo pallone avvistato in America centrale e meridionale sarebbe " un altro pallone di sorveglianza della Cina " che presenterebbe caratteristiche tecniche simili a quello che ha sorvolato i cieli statunitensi. " Entrambi i palloni trasportano anche apparecchiature di sorveglianza di solito non associate ad attività metereologiche standard o a ricerche civili ", ha aggiunto.

In ogni caso, l'esercito Usa si concentrerà adesso nel recupero dei detriti del pallone abbattuto. In attesa di capire come Washington intenderà ricalibrare le relazioni diplomatiche con la Cina.