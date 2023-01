"Harry abusiamo di Lady D": bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo 

Charlie Hebdo, periodico settimanale satirico francese spesso e volentieri sopra le righe, colpisce ancora una volta e torna a far parlare di sè, scatenando un'ondata di reazioni indignate sul web. A finire nel mirino dei vignettisti è stavolta Lady Diana, un obiettivo che in questo caso sarebbe la diretta conseguenza di alcune delle rivelazioni rese dal principe Harry d'Inghilterra nel libro "Spare".

Charlie Hebdo torna dunque, pur se non direttamente, a occuparsi di Islam a pochi giorni da un numero speciale interamente dedicato all'Iran che aveva comportato come reazione le esplicite minacce degli ayatollah, e più in generale del mondo dell'estremismo, non solo alla rivista ma all'intera Francia. In questo caso il riferimento sono i talebani, protagonisti della vignetta al centro delle polemiche.

Il tema scelto dai vignettisti si ricollega alle dichiarazioni del duca di Sussex relativamente al periodo in cui aveva prestato servizio nell'esercito britannico durante il conflitto in Afghanistan. Il minore dei figli di Re Carlo III aveva deciso di arruolarsi poco dopo il polverone che si era sollevato per aver indossato una divisa militare nazista nel corso di una festa in maschera. Episodio in cui, fra l'altro, lo stesso Harry ha di recente coinvolto anche il fratello maggiore William e la sua consorte Kate Middleton, rei, secondo la versione fornita sul libro, di averlo incoraggiato a presentarsi in quelle vesti all'evento.