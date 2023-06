Colloquio telefonico tra Biden e Meloni: focus su Russia e Ucraina

Russia, Africa, guerra in Ucraina e Mediterraneo. Sono questi i focus principali della conversazione telefonica tra Giorgia Meloni e Joe Biden. In una nota di Palazzo Chigi si legge che il colloquio si è focalizzato sul sostegno a Kiev, ancora impegnata nel conflitto contro Mosca, e, ovviamente, degli ultimi accadimenti che hanno scosso il Cremlino. Stiamo parlando della ribellione del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, contro la leadership russa. Una rivolta terminata in una sorta di nulla di fatto in seguito ad un accordo avallato dalla Bielorussia di Aleksandr Lukashenko, ma che lascia in sospeso numerosi interrogativi sul futuro degli equilibri in seno alla Federazione Russa.

La conversazione tra Meloni e Biden

In base a quanto riferito, il presidente statunitense ha chiesto al premier italiano lo scenario sull'impegno dell'Italia nel Mediterraneo, nonché sulla collaborazione con l'Unione europea per la stabilità in Africa. Il tema è particolarmente rilevante. E non solo per via del dossier immigrazione, ma anche e soprattutto per la situazione all'interno di molteplici Paesi, dove Mosca, mediante la Wagner, e la Cina possono vantare una radicata esperienza oltre che legami particolarmente solidi.

Grande attenzione è stata poi dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa. Da questo punto di vista, Washington sta cercando di fare leva su tutti i partner, in primis europei, Italia compresa per bilanciare l'avanzata sino-russa. Con Pechino concentrata sugli aspetti economici e sulle risorse energetiche del Continente Nero, e i mercenari di Prigozhin attivi in ambito militare e, in parte, estrazione di metalli preziose e terre rare.

Meloni e, sempre a detta della comunicazione diffusa da Palazzo Chigi, hanno infine ribadito i profondi legami tra Usa e Italia, la solidità dell'alleanza transatlantica e l'unità della Nato, e cioè temi che saranno discussi nel vertice di Vilnius, in programma il prossimo luglio.

La versione della Casa Bianca

È interessante leggere anche la nota pubblicata da Washington. Il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha fatto sapere che in serata il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è consultato con il premier italiano, Giorgia Meloni, sulla situazione in Russia e Ucraina. Gli Usa hanno quindi acceso i riflettori principalmente su due questioni generiche, Russia e Ucraina, che presumibilmente racchiuderanno gli altri temi citati da Palazzo Chigi.