Flotilla: "Colpiti da un sospetto drone". La Tunisia: "Nessuna prova"

È giallo su un presunto attacco con droni che la flotilla per Gaza ha dichiarato di aver subito in acque tunisine, a Sidi Bou Said. Nella nota diramata dall'organizzazione che gestisce l'operazione si legge che una delle sue imbarcazioni "è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone" mentre si trovava in acque tunisine. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. Tuttavia la Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di non aver rilevato "alcun drone".
Secondo i primi accertamenti condotti dalle autorità tunisine, "si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni". Così ha spiegato la Guardia nazionale.Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata. Quindi si è sviluppato il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "incendio, incendio" e la prima che dice "siamo stati colpiti".
Articolo in aggiornamento