Flotilla: "Colpiti da un sospetto drone". La Tunisia: "Nessuna prova"

È giallo su un presunto attacco con droni che la flotilla per Gaza ha dichiarato di aver subito in acque tunisine, a Sidi Bou Said. Nella nota diramata dall'organizzazione che gestisce l'operazione si legge che una delle sue imbarcazioni " è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone " mentre si trovava in acque tunisine. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. Tuttavia la Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di non aver rilevato "alcun drone".

Secondo i primi accertamenti condotti dalle autorità tunisine, " si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni ". Così ha spiegato la Guardia nazionale.

Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata. Quindi si è sviluppato il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "" e la prima che dice "".

