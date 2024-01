Il compleanno e i dubbi sull'età: ecco quanti anni compie Kim Jong un

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un oggi compie 40 anni. O almeno, questo è ciò che ritengono la maggior parte degli esperti e delle fonti, che indicano il 1984 come sua data di nascita. La segretezza che circonda il Paese, dove vige assoluto controllo sulle informazioni provenienti dall’interno o dall’esterno, rende infatti difficile stabilire quando l'attuale leader supremo sia venuto al mondo, così come tanti altri aspetti della sua vita privata.

" C'è un ampio dibattito sull'anno in cui è nato, nel 1982, 1983 o 1984 ", ha spiegato alla Bbc Edward Howell, professore di scienze politiche all'Università di Oxford e grande esperto di Corea del Nord. Il compleanno dell’attuale leader di Pyongyang, inoltre, non è celebrato come una festa nazionale, al contrario di quelli del nonno Kim Il-sung o del padre Kim Jong-il, il che rende più difficile stabilire una datazione precisa. Poco si sa anche della sua famiglia. È noto che abbia dei fratelli, uno dei quali, Kim Jong-nam, è stato assassinato in Malesia nel 2017 forse proprio per ordine del leader supremo. Figura ben più nota è la sorella Kim Yo-jong, molto influente e candidata probabile per la successione. Non è dato per certo, però, che condividano la stessa madre. Kim Jong-il, infatti, ha avuto almeno quattro mogli ma le sue relazioni sono state per lo più tenute segrete. Si ritiene che la madre dell’attuale leader sia Ko Young-hui, nata in Giappone e trasferitasi in Corea del Nord per lavorare come ballerina negli anni Sessanta. Secondo il quotidiano sudcoreano Korea Times, il regime ha diffuso poche informazioni sulla donna sia a causa della sua carriera, sia per i suoi natali. “ Essere nati in Giappone, che aveva occupato la penisola coreana durante la Seconda guerra mondiale, normalmente relegava una persona alla classe sociale inferiore nella Corea del Nord. Ma poiché Ko Young-hui sposò Kim Jong-il, aveva uno stile di vita lussuoso ”, ha spiegato Edward Howell.