"Condanniamo l'uso della forza in Ucraina". Ma il G20 non menziona la Russia

Nel testo della dichiarazione finale del G20 ha trovato spazio la denuncia esplicita dell'" uso della forza " in Ucraina per conquiste " territoriali ". Nessun riferimento o menzione, invece, alla Russia e all'offensiva lanciata da Vladimir Putin, anche se i leader hanno sottolineato come le " crisi a cascata " rappresentino una minaccia per la crescita globale a lungo termine. Questa è l'aria che si respira al summit di Nuova Delhi, in India. Dove, nonostante il consenso sulla dichiarazione congiunta, manca ancora quello su come intendere la guerra in Ucraina. Nello specifico, le nazioni occidentali continuano a spingere per una forte condanna di Mosca, mentre altri Paesi chiedono di concentrarsi su questioni economiche più ampie.

La posizione sulla guerra in Ucraina

In merito alla guerra in Ucraina, nella dichiarazione si legge che i leader del G20, ricordando la discussione di Bali, hanno ribadito le posizioni nazionali e le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (A/RES/ES-11/1 e A/RES/ES- 11/6). Hanno inoltre fatto presente che gli Stati " devono agire in modo coerente con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza ".

A tal proposito, si legge nel documento, a sorpresa approvato nel primo giorno dei lavori, "tutti gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza per perseguire l'acquisizione territoriale contro l'integrità territoriale e la sovranità o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato ". In più, il G20 ha ribadito che " l'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile ".

Il contenuto della dichiarazione

" Grazie al duro lavoro di tutti, abbiamo ottenuto il consenso sulla dichiarazione del vertice dei leader del G20. Annuncio quindi l'adozione di questa dichiarazione ", ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, ai leader presenti a Nuova Delhi, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

La dichiarazione afferma inoltre che il gruppo ha accettato di affrontare le vulnerabilità del debito nei Paesi a basso e medio reddito " in modo efficace, globale e sistematico ", ma non ha elaborato alcun nuovo piano d'azione. Ha affermato che gli Stati si sono impegnati a rafforzare e riformare le banche multilaterali di sviluppo, e che gli stessi hanno accettato la proposta di una regolamentazione più severa delle criptovalute.

Si è inoltre convenuto che il mondo ha bisogno di un totale di 4mila miliardi di dollari di finanziamenti a basso costo all’anno per la transizione energetica, con un’elevata quota di energie rinnovabili nel mix energetico primario. La dichiarazione chiede dunque di accelerare gli sforzi verso una " eliminazione progressiva dell’energia a carbone ", ma afferma che ciò deve essere fatto " in linea con le circostanze nazionali e riconoscendo la necessità di sostegno verso transizioni giuste ".

Il ruolo della Russia nella crisi ucraina

Ad evidenziare il ruolo della Russia nella crisi ucraina è stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. " Da tempo è in corso una guerra scatenata da un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu contro l'Ucraina ", ha dichiarato, parlando di " una guerra che mette alla prova un mondo basato su regole ".