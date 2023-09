"È in condizioni critiche": giallo sulla salute di Kadyrov

Ramzan Kadyrov sarebbe malato e si troverebbe in gravissime condizioni. È questa la notizia diffusa dall'intelligence ucraina e riguardante il leader ceceno, uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin. L'indiscrezione è stata rilanciata da vari media di Kiev, anche se per il momento deve essere presa con le pinze. È infatti impossibile confermare la veridicità di queste affermazioni. " L'informazione è confermata da varie fonti negli ambienti medici e politici ", ha tuttavia detto al sito Obozrevatel , che per primo ha riportato la notizia, Andriy Yusov, rappresentante dell'intelligence militare dell'Ucraina (Gur).

Mistero Kadyrov

" Possiamo confermare che (Kadyrov) ha avuto un aggravamento ed è in condizioni critiche da alcuni giorn i" ha detto Yusov a Ukrinform, dopo che sui media era circolata la notizia che Kadyrov, 46 anni, si trovasse in coma. Ma che cosa sarebbe accaduto al leader ceceno? " Le sue cattive condizioni di salute non sono dovute ad un infortunio. Altri dettagli richiedono ulteriori chiarimenti. È malato da molto tempo e parliamo di problemi di salute sistemici ”, ha aggiunto lo stesso Yusov, ribadendo che l'alfiere di Putin, da alcuni giorni, verserebbe " in gravi condizioni ".

Ricordiamo che Kadyrov, fidato alleato del Cremlino, ha schierato truppe in Ucraina per aiutare Putin nella guerra contro Kiev. Nel luglio scorso, aveva detto di aver inviato un distaccamento di soldati ceceni a combattere a Bakhmut. Il gruppo aveva firmato un contratto con il ministero della Difesa russo all'inizio di quest'anno.

La salute del leader ceceno

A dire il vero, circolano da mesi strane voci, non confermate o confermabili, sulla salute di Kadyrov. Un anno fa l'ex vice primo ministro ceceno, Akhmad Zakayev, aveva dichiarato al quotidiano tedesco Bild che l'alleato del Cremlino soffriva di una grave malattia ai reni. Kadyrov in persona ha più volte cercato di raffreddare le voci sulla sua cattiva salute. Lo scorso marzo avrebbe confessato ai suoi più stretti confidenti di non essere malato ma solo insolitamente gonfio. " La gente mi attribuisce diverse malattie: a volte ho problemi ai reni, a volte al fegato ", avrebbe detto.

Il diretto interessato ha, come detto, confutato le voci sulla sua malattia, dichiarando che " comunque non vuole vivere a lungo ". La salute di Kadyrov sarebbe peggiorata negli ultimi giorni. Fonti ucraine hanno spiegato che, all'inizio di questa settimana, il leader ceceno sarebbe entrato in coma e trasportato in aereo a Mosca per farsi curare. Secondo quanto riferito, sarebbe stato riportato in Cecenia.

Non sarebbe la prima volta che un leader vicino al Cremlino viene spacciato per gravemente malato o morente, salvo poi rivedere quello stesso personaggio in pubblico, vivo e vegeto, giorni dopo la diffusione di misteriose voci di corridoio. È successo con il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, e persino con Vladimir Putin in persona. Adesso è Kadyrov ad essere finito sotto la luce dei riflettori. In attesa di ulteriori conferme, le voci ucraine stanno rimbalzando da un media all'altro.