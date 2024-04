La Finlandia sigilla il confine con la Russia: "Chiuso fino a nuovo ordine"

Il confine tra Russia e Finlandia resta blindato. Il governo di Helsinki ha deciso di mantenere chiusi tutti i valichi lungo la frontiera con la Federazione fino a nuovo ordine. Lo ha riportato Ria Novostoi, citando un comunicato del ministro dell’Interno del Paese scandinavo. I punti di passaggio tra i due Paesi dovevano rimanere bloccati fino al 15 aprile, ma la misura è stata prorogata “ finché sarà ritenuta necessaria ”.

Il dicastero finlandese ha inoltre comunicato che sarà interdetto anche il passaggio via mare tramite il valico di Haapasaari e i porti di Nuijamaa e Santio. La tensione tra i due Stati non sembra dunque destinata a diminuire. La Finlandia, confine nord dell’Unione europea e della Nato, è stata bersaglio della guerra ibrida di Mosca alla fine del 2023. Da novembre, infatti, le autorità russe hanno spinto un flusso incontrollato di rifugiati provenienti da Medio Oriente e Africa verso la frontiera, in un tentativo di destabilizzare il Paese scandinavo. Helskini ha ordinato allora la chiusura dei valichi e, in suo aiuto, sono giunti agenti di Frontex e militari polacchi. Da parte sua, il Cremlino ha sempre respinto le accuse mossegli dal governo finlandese e dai suoi alleati occidentali, giudicandole “russofobe” e figlie del “doppio standard” applicato dalle nazioni della Nato e dell’Ue.

La tensione tra i due Paesi si è ulteriormente esacerbata a dicembre, quando gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con la Finlandia per l’utilizzo di 15 tra aree e strutture militari sparse nel territorio della nazione scandinava, tra cui una base navale nel sud, un’area di addestramento in Lapponia e aeroporti nelle zone interne. Nell’intesa vi è anche l’autorizzazione per le truppe di Washington a rimanere in pianta stabile nel Paese e a condurvi esercitazioni regolari. Due giorni dopo l’annuncio di questo patto di Difesa, Vladimir Putin ha riferito la creazione del “ distretto militare di Leningrado ” da parte dell’esercito russo, dove sono state concentrate diverse unità in risposta ai “ problemi che ci saranno ” con Helsinki a causa della sua adesione alla Nato.

Lo zar ha calcato ancora di più la mano nel marzo 2024, quando ha dichiarato che la Federazione schiererà truppe e sistemi di distruzione lungo i 1.340 chilometri con la nazione nordica, una sterminata prima linea in caso di scontro aperto tra Mosca e il Patto atlantico. La decisione di Putin ha alimentato i timori delle autorità finlandesi.

la Russia si prepara per un lungo conflitto con l'Occidente e rappresenta una minaccia militare permanente ed esistenziale per l'Europa

Di fronte al parlamento europeo, il primo ministro Petteri Orpo ha affermato che “”.