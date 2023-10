"Contenuti illegali e disinformazione": stoccata dell'Ue contro Elon Musk

Dura missiva dell'Unione Europea indirizzata a Elon Musk, accusato di non vigilare a sufficienza sui contenuti pubblicati sul suo social network X (ex Twitter) e di stare così contribuendo a diffondere disinformazione. Secondo le ultime notizie riportate, l'Ue ha inviato una lettera al patron di Tesla diffidandolo dal proseguire con la distribuzione di contenuti illegali e non veritieri.

La lettera a Musk

È stato il Commissario al mercato unico Thierry Breton a firmare il documento rivolto a Musk e a richiedere al magnate di mettersi in contatto entro 24 ore con le autorità competenti per dare una risposta chiara a quanto gli è stato contestato. Fra le accuse che la Commissione europea ha rivolto a X c'è il fatto di non aver adeguatamente vigilato sui contenuti postati dagli utenti. In un momento delicato come questo, il team di Musk avrebbe dovuto agire con rapidità, prendendo provvedimenti subito dopo aver ricevuto segnalazioni su contenuti illegali o di dubbia veridicità.

Viene fatto riferimento, ad esempio, alle immagini che arrivano dallo scontro fra Hamas e Israele. Alcuni utenti hanno postato scene violente che hanno contribuito a diffondere agitazione e a disorientare l'opinione pubblica.

L'avvertimento dell'Ue

Nella lettera, Thierry Breton ha chiesto a Musk di mostrarsi più responsabile, esaminando con accuratezza i contenuti proposti sul social, specie in presenza di immagini particolarmente crude e spaventose.

Se X continuerà su questa strada, ha poi sottolineato Breton, l'Ue potrebbe prendere la decisione di aprire un'indagine a riguardo e procedere con dei provvedimenti, come, ad esempio, una sanzione nei confronti del social network.

Tensioni già nell'aria

Il richiamo a Elon Musk non è stato fatto solo in merito alla situazione estremamente delicata che il mondo sta attraversando in questi giorni, con ben due conflitti, uno in Ucraina e uno in Israele.