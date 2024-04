Danimarca, incendio alla vecchia Borsa di Copenhagen: "Come Notre Dame" | Il video

È stato avvolto dalle fiamme lo storico edificio della Borsa di Copenaghen, risalente al diciassettesimo secolo, per cause ancora da accertare. Da questa mattina alle ore 7.30 i soccorsi danesi si trovano sul posto per domare l'incendio che ha causato anche il crollo della celebre guglia. Profondo scoramento da parte cittadini che hanno commentato la vicenda in tempo reale guardando l'incendio avvolgere la struttura. " Questa è la nostra Notre Dame ", ha dichiarato alla tv locale un testimone, Henrik Grage. " È una giornata tragica ", ha aggiunto. È probabile che l'incendio sia stato agevolato da alcune impalcature presenti all'esterno della struttura che si trovava in fase di restauro: fortunatamente nessuno era presente al suo interno.

La nota della polizia

All'interno dell'edificio c'è la Camera di commercio danese, pochi passi dal Parlamento cittadino. " A causa dell'incendio a Borsen, siamo presenti in modo massiccio nel centro di Copenaghen ", ha scritto sui social la polizia. Il normale flusso del traffico cittadino ha subito un blocco in alcune zone della capitale. " La Borsa è in fiamme. Si prega tutti di stare lontani dalla zona. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco ", hanno aggiunto le forze dell'ordine. " Siamo di fronte ad uno spettacolo terribile ", ha commentato la Camera di commercio danese. La Borsa di Copenaghen risale al periodo compreso tra il 1619 e il 1640 (per questa ragione uno degli edifici più vecchi della città) e i lavori furono commissionati dal re Cristiano IV.

Le parole del ministro danese

Parole di sconforto anche dal ministro della Cultura danese, Jakob Engel-Schmidt, che con un post sui social ha affermato di essere commosso nel vedere a lavoro " i dipendenti della Borsa, brave persone dei servizi di emergenza e cittadini di Copenaghen di passaggio che collaborano per salvare tesori d'arte e immagini iconiche dall'edificio in fiamme" . Le fiamme hanno provocato la distruzione " 400 anni di patrimonio culturale danese", ha sottolineato il ministro. Le immagini riportano alla memoria quanto accaduto tra il 15 e 16 aprile del 2019 quando una vicenda simile interessò la Cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, avvolta dalle fiamme divampate dalla base della sua celebre guglia.