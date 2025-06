Kim in lacrime ai funerali dei soldati: cosa c'è dietro il video virale

La Corea del Nord ha diffuso le immagini di Kim Jong Un inginocchiato e in lacrime davanti alle bare che trasportavano i soldati di Pyongyang morti nell'ambito della guerra fra Ucraina e Russia. In particolare, Kim ha coperto diverse casse da morto con le bandiere nazionali del Paese ed è stato immortalato con entrambe le mani appoggiate su di esse. Nella clip si vedono anche soldati nordcoreani e russi che, insieme, sventolavano altre bandiere con messaggi patriottici scritti in coreano. Insieme al leader "padrone di casa", visibilmente sopraffatto dall'emozione, era presente anche il ministro della cultura russo Olga Lyubimova, alla guida di una delegazione arrivata da Mosca per celebrare il primo anniversario del trattato di partenariato strategico tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Russia.

Le lacrime di Kim

Secondo quanto riportato dalla Korea Central TV e dal Rodong Sinmun, Kim - in compagnia della figlia Kim Ju Ae e di altri funzionari nordcoreani e russi - ha assistito a uno spettacolo in occasione del primo anniversario della firma del Trattato di Partenariato Strategico Globale tra Mosca e Pyongyang. Un grande schermo ha mostrato ai presenti varie immagini e video relativi all'invio delle truppe nordcoreane in Russia. In alcune scene si poteva osservare un Kim emozionato davanti a una bara coperta dalla bandiera nordcoreana. L'evento sembrava imitare i servizi di rimpatrio organizzati in Paesi come gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Era presente anche la potente sorella del leader, Kim Yo Jong, vicediretttrice del dipartimento della Propaganda del Partito dei Lavoratori, a voler rappresentare l'omaggio personale della dinastia Kim ai soldati caduti in Ucraina. La televisione di stato ha mostrato il leader mentre assiste allo spettacolo in piedi, sottolineando la solennità del momento. Tuttavia, nelle immagini sono apparse circa quattro o cinque bare, in contrasto con le notizie secondo cui oltre 4.700 soldati nordcoreani sarebbero morti sul fronte del Kursk. Il numero limitato di bare lascia ipotizzare che l'evento fosse in gran parte a uso domestico. I media statali hanno anche pubblicato, per la prima volta, un filmato di Kim che firma un " Piano operativo di liberazione di Kursk ", mostrato indirettamente attraverso la performance.

Si rafforza la relazione tra Russia e Corea del Nord

Pare che Kim abbia approvato il suddetto piano in tre diverse occasioni: il 22 ottobre, il 12 dicembre e il 22 dicembre dello scorso anno. I media nordcoreani hanno anche affermato che il leader di Pyongyang aveva " diramato ordini di operazioni offensive alle unità operative speciali ", a rafforzare il suo profilo militare. Il filmato ha voluto infine rimarcare il coinvolgimento diretto di Kim non solo nello schieramento delle truppe, ma anche nel comando di specifiche operazioni sul campo di battaglia. A quale fine? Forse per presentare l'operazione sul fronte ucraino come una vittoria e una svolta nella guerra a favore della Russia.

In ogni caso la Corea del Nord potrebbe schierare ulteriori truppe in Russia nei mesi di luglio e agosto. Il National Intelligence Service (NIS) ha fatto sapere che Kim continuerà a sostenere Vladimir Putin, ancora impegnato nella guerra in Ucraina inviando nella Federazione Russa nuovi militari, ma anche altri armamenti.

La tempistica del dispiegamento aggiuntivo è che potrebbe essere già luglio o agosto

L'esercito russo si starebbe organizzando per lanciare un assalto su larga scala contro Kiev. "", ha dichiarato il parlamentare di Seoul, Lee Seong Kweon.