Il corpo dell'ostaggio riesumato e riseppellito. Israele: "Il video che dimostra Hamas mente"

Clima di alta tensione tra Israele e Hamas sulla restituzione dei cadaveri degli ostaggi. L’Idf ha diffuso un video realizzato da un drone in cui si vedono, è la ricostruzione di Israele, i miliziani mentre rimuovono i resti di un corpo da una struttura predisposta per poi riseppellirli sempre nella stessa area. Secondo Israele, Hamas sa esattamente dove sono i corpi degli ostaggi, eppure continua a mentire e manipolare per le telecamere. La zona in questione è nei pressi del quartiere di Daraj-Tufah, nella parte orientale di Gaza City. "Hamas sta mentendo sui nostri ostaggi ed ecco la prova - scrive l'esercito israeliano su X - Ieri, i terroristi di Hamas sono stati filmati mentre rimuovevano i resti di un corpo da una struttura predisposta e li riseppellivano lì vicino, prima di convocare i rappresentanti della Croce Rossa per inscenare una falsa "scoperta" per i fotografi".

"Nonostante affermi di aver avuto difficoltà a localizzare i corpi degli ostaggi deceduti, Hamas continua a trattenere e manipolare i resti che si rifiuta di rilasciare in base all'accordo” la nota dell’Idf: “Le affermazioni di Hamas sulla mancanza di attrezzature ingegneristiche sono infondate: tali strumenti non sono necessari per il trasferimento delle salme e non impediscono il ritorno degli ostaggi deceduti".

La replica di Hamas non si è fatta attendere: "Israele deve rendersi conto che siamo impegnati a rispettare l'accordo e deve smettere di accusarci falsamente di violarlo" . Intervistato da Al-Jazeera, un membro dell’ufficio politico del gruppo terroristico ha affermato che i miliziani stanno affrontando "notevoli difficoltà" nel recupero dei corpi degli ostaggi israeliani. "La resistenza non ha alcun interesse a nascondere o ritardare la consegna dei corpi dei prigionieri e ribadiamo il nostro pieno impegno a rispettare l'accordo" ha aggiunto: "Abbiamo fatto tutto il possibile per recuperare i corpi e Israele ha la piena responsabilità di qualsiasi ritardo nel recupero dei corpi rimanenti".