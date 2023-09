“Piccole navi schifose”: l'inchiesta sulla Marina Usa che imbarazza il Pentagono

Nel corso degli ultimi anni gli Stati Uniti hanno investito, o meglio sprecato, miliardi di dollari nella costruzione e nello sviluppo di navi da guerra inadeguate, se non inutili, ai fini del rafforzamento della propria Marina. È questa, in sostanza, la conclusione di una lunga inchiesta realizzata dal sito ProPubblica. Una conclusione che sottolinea come, Congresso, Pentagono e appaltatori della difesa Usa spesso lavorino di concerto contro gli interessi di sicurezza nazionale, puntando su strategie errate e progetti di dubbia utilità.

Il flop degli Usa

Per capire di cosa stiamo parlando è utile raccontare un episodio risalente al luglio 2016, quando le navi da guerra di oltre due dozzine di nazioni si sono incontrate al largo delle coste delle Hawaii e della California meridionale per unirsi agli Stati Uniti nella più grande esercitazione navale del mondo. Il Regno Unito, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud e altri inviarono per l’occasione centinaia di cacciatorpediniere, portaerei e aerei da guerra.

La USS Freedom aveva il suo posto speciale all'interno dell'armata. Faceva parte di una nuova classe di navi conosciute come navi da combattimento costiero (Litoral Combat Ship, Lcs). La Marina degli Stati Uniti le aveva descritte come meraviglie tecniche: piccole, veloci e leggere, in grado di combattere i nemici in mare, cacciare mine e affondare sottomarini. In realtà, erano era sulla buona strada per diventare uno dei peggiori flop militari del Paese.

L’esempio delle navi da combattimento costiero

Due delle navi da 500 milioni di dollari avevano subito guasti imbarazzanti nei mesi precedenti. La performance della Freedom durante l'esercitazione, mostrando la sua capacità di distruggere le mine sottomarine, aveva lo scopo di ringiovanire il record delle navi sulla scena mondiale. Anche la nave era storicamente importante; era la prima Lcs costruita, la prima in acqua, commissionata solo otto anni prima. Ma come la reputazione del programma Lcs, la Freedom era in cattive condizioni.

Decine di pezzi di equipaggiamento a bordo erano in fase di riparazione. Addestrare gli equipaggi per la nuova classe di navi si era rivelato più difficile del previsto. I marinai a bordo non avevano superato un esame che dimostrava la loro capacità di far funzionare alcuni dei sistemi più importanti della nave. Con l'avvicinarsi del giorno del lancio, la pressione è aumentata. Il lancio si sarebbe concluso nel migliore dei modi. Solo che, cinque giorni dopo che la nave è tornata in porto, un controllo di manutenzione aveva rivelato che il motore vacillante aveva subito "corrosione galoppante" dall'acqua salata durante l'esercitazione.

Soldi sprecati

Un marinaio aveva descritto la sala macchine come "un horror show" con la ruggine che mangiava i macchinari. Una delle navi più recenti della Marina avrebbe così trascorso i prossimi due anni in riparazione al costo di milioni. Gli investigatori hanno impiegato mesi per svelare il mistero del guasto del motore. Ma questo era chiaro all'inizio: il crollo della Freedom era un altro segno inconfondibile che la Marina aveva speso miliardi di dollari e più di un decennio in navi da guerra con difetti dilaganti e paralizzanti.

I problemi in corso con la Lcs sono stati ben documentati per anni, in articoli di notizie, rapporti governativi e audizioni del Congresso. Ogni nave alla fine costa più del doppio della stima originale. Peggio ancora, sono emersi guasti meccanici, mentre le imbarcazioni non sono mai state in grado di svolgere le missioni previste. Ebbene, secondo ProPublica le navi con tali evidenti carenze avrebbero ricevuto il sostegno della leadership della Marina Usa per quasi due decenni.