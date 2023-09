Compressa la catena dell'Atlante: così si è scatenato il sisma in Marocco

La fortissima scossa di terremoto con una magnitudo 6.8 della scala Richter che ha sconvolto il Marocco provocando già centinaia di vittime (il bilancio è ancora provvisorio) ha avuto origine lungo la catena dell'Atlante, la cui estensione è di circa 2.500 chilometri e tocca nazioni quali Marocco, Algeria e Tunisia separando il deserto del Sahara dall'Oceano Atlantico e dal Mar Mediterraneo. Come abbiamo visto sul Giornale.it, l'epicentro del sisma è avvenuto a sud-ovest di Marrakech quasi a ripercorrere quanto accaduto oltre sessant'anni fa.

Cosa è successo all'Atlante

L'area ha una sismicità storica già attestata da molti secoli: il terremoto delle scosse ore è stato causato dalla spinta della placca africana che si è mossa in direzione di quella europea. " È un terremoto che fa parte della sismicità che caratterizza tutti i monti dell'Atlante" , ha dichiarato al Corriere il prof. Carlo Meletti, sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Il terremoto di oggi è avvenuto sullo stesso asse" di quanto accadde nel 1960 ad Agadir, Marocco meridionale: circa 15mila vittime dopo aver sprigionato una magnitudo di 5.8, un punto in meno rispetto a quello odierno.

Cos'è la compressione

Nonostante l'Atlante si estenda per migliaia di chilometri, l'area con maggiore sismicità è quella marocchina: subito dopo c'è quella che "guarda" il Mediterraneo. Questa catena montuosa presenta una compressione tra l'area nord e quella sud: questo significa che la placca africana (a sud) interagisce con quella europea (a nord) che ha creato proprio l'Atlante " con un movimento di tipo compressivo ", aggiunge l'esperto. Sul proprio sito, l'Ingv spiega che i monti dell’Atlante " sono una ampia zona di deformazione caratterizzata da raccorciamento crostale con direzione circa Nord-Sud" .

Pericolosità sismica dell'area

La mappa della pericolosità sismica dell'area fa vedere che, sebbene sia un'area ad alto rischio terremoti, non è " molto elevata rispetto ad un periodo di ritorno di 475 anni. Gli eventi come quello che si è verificato oggi, vale a dire con una magnitudo rilevante, non sono molto frequenti" . A parte quanto accaduto ad Agadir, un altro sisma molto forte si registrò l'11 maggio 1624 nell'area di Fes (Marocco) con una magnitudo stimata pari a 6.7, praticamente quasi uguale a quello odierno. Fino a questo momento, tra le numerose repliche, il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ne ha registrato uno dalla magnitudo di 4.8.

Il movimento tellurico è stato così forte da essere avvertito distintamente anche nel Sud di Spagna e Portogallo tant'é che i numeri di emergenza dell'Andalusia hanno ricevuto tantissime chiamate dai cittadini preoccupati delle città di Siviglia, Malaga, Marbella e Cordoba subito dopo la mezzanotte.