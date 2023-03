"Quella crepa è un problema": timori per un reattore nucleare in Francia

Apprensione in Francia per le crepe a un reattore nucleare che si sono rivelate più profonde del previsto. A essere interessato il reattore di Penly, nel dipartimento della Senna Marittima, gestito dalla multinazionale di Stato dell'energia Edf. Edf il 24 febbraio ha fermato l'impianto dopo la scoperta di corrosione "significativa" in un circuito di emergenza di un reattore a Penly (Seine-Maritime). Oggi l'Autorità per la Sicurezza Nucleare (Asn) di Parigi ha sottolineato che si tratta di un " tema serio e problematico " per bocca del presidente Bernard Doroszczuk, in audizione al Senato.

Vicina a Rouen e Le Havre, Penly è una delle più importanti centrali nucleari della Normandia. Ora è fermo e Dorszczuk ha sottolineato l'importanza del danno: " C'è un elemento nuovo in queste ultime settimane che è la scoperta di una crepa di corrosione (su uno dei circuiti del reattore di Penly 1, che ha una dimensione molto importante, visto che è di 23 mm per uno spessore totale di 27" ". Parliamo di 6-7 volte la dimensione stimata inizialmente.

Edf da fine 2021 ha dovuto chiudere 16 dei 56 reattori francesi e nel 2023 prevede di ripararne 10 di loro. Il portale francese Coinnasance des Energies ha ricordato che " queste importanti riparazioni hanno contribuito alla caduta della produzione di elettricità nucleare nel 2022 al suo livello storico più basso, nel bel mezzo della crisi energetica, e ad ampliare le perdite del gruppo (17,9 miliardi di euro nel 2022). Tuttavia, la Francia è sfuggita alle interruzioni di corrente grazie agli sforzi di Edf per ricollegare i suoi reattori alla fine del 2022 ". I danni a Penly sono un intralcio per il gruppo tornato nel 2022 sotto il pieno controllo dello Stato francese per volontà di Emmanuel Macron.