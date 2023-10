Benzema attacca Israele. Darmanin lo smaschera: "Ha legami coi Fratelli musulmani"

L'allarme terrorismo in Francia non risparmia neanche il mondo del calcio. Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha accusato Karim Benzema di avere "noti legami con i Fratelli musulmani" , uno tra i gruppi islamici radicali più forti nel mondo arabo.

Intervistato dall'emittente CNews, Darmanin rispondeva a una domanda sulla presa di posizione dell'attaccante campione del mondo con la nazionale francese - ora trasferitosi in Arabia Saudita - che sui social fa aveva preso le parti degli "abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di ingiusti bombardamenti che non risparmiano donne e bambini" .

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Karim Benzema, 35 anni, è nato a Lione da genitori algerini. Negli anni ha fatto discutere per alcune sue prese di posizione, come quando si è rifutato di cantare la Marsigliese prima delle partite della Francia. "È un canto di guerra" - aveva spiegato - "Gioco qui per motivi sportivi, ma il mio Paese è l'Algeria" . In estate ha firmato un contratto da 200 milioni a stagione con la squadra saudita dell'Al Ittihad. Un trasferimento, a suo giudizio, dettato anche da ragioni culturali: "Ho scelto l'Arabia Saudita perché sono musulmano e voglio parlare l'arabo fluentemente" .

Le parole del ministro Darmanin arrivano dopo una settimana di tensioni per le conseguenze in Francia dell'attacco di Hamas contro Israele. Il governo ha intensificato i controlli e le misure antiterroristiche, ordinando ai prefetti di vietare tutte le manifestazioni filopalestinesi. Nel suo progetto di legge sull'immigrazione, Darmanin ha inoltre chiesto di inserire una disposizione che consente di revocare il permesso di soggiorno a chi "aderisce ad un'ideologia jihadista" .

I Fratelli musulmani, citati a proposito di Benzema, sono considerati un'organizzazione terroristica in Francia. Nati su iniziativa dell'insegnante egiziano Hasan Al Banna nel 1928, si collocano nell'islamismo radicale ma si differenziano dai movimenti jihadisti per il non ricorso alla lotta armata. Tuttavia negli ultimi anni, soprattutto in Libia e Siria, non sono mancati esempi di gruppi terroristici e combattenti affiliati alla fratellanza. La stessa Hamas, fondata nel 1987, dichiara di ispirarsi ai Fratelli Musulmani.