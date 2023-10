"Allah Akbar". E accoltella un insegnante in un liceo della Francia

Un uomo armato di coltello ha causato la morte di un insegnante e diversi feriti in un liceo di Arras, nel nord della Francia, al grido di "Allah Akbar" . L'autore e suo fratello sono stati arrestati dalla polizia.

Secondo il canale di notizie francese BFMTV, il sospetto ha vent'anni. Si ritiene che sia un ex studente di questa scuola superiore.

Il bilancio provvisorio è di tre persone accoltellate: un insegnante è morto e le identità delle altre due vittime, gravemente ferite, sono ancora sconosciute.

L’attentato arriva in un momento di grande tensione per il timore di ripercussioni anche in Francia del conflitto israelo-palestinese. Lunedì scorso è stato poi l’anniversario dei tre anni della morte di Samuel Paty, il professore decapitato all'uscita di scuola da un ragazzo di origine cecena.