Decifrato il labiale del matrimonio: ecco cosa Carlo disse a Diana nel giorno del "sì"

Era il 29 luglio 1981 quando nella Cattedrale di Saint Paul di Londra si celebrava il matrimonio fra l'allora Principe Carlo e Lady Diana Spencer. Un royal wedding passato alla storia, in tutte le sue sfaccettature, molte delle quali, purtroppo, dolorose. Al termine delle nozze, dopo il giro in carrozza, la coppia reale si affacciò, come da tradizione, al balcone di Buckingham Palace, per mostrarsi a una folla festante.

Le immagini fecero il giro del mondo. Felici ed emozionati, Carlo e Diana sorridono, salutano, si scambiano un bacio che suscita applausi ed esclamazioni di gioia. Ai tempi, però, nessuno seppe cosa il Principe sussurrò alla sua sposa. Per cercare di svelare il mistero, il Mail Online ha interpellato un esperto di lettura labiale, chiedendo di decifrare le parole pronunciate da Carlo, Diana e dalla Regina Elisabetta. Ne emerge un quadro disteso e molto più gioioso rispetto a quanto sarebbe accaduto in futuro.

Nel momento in cui il Principe Carlo si china verso la giovane moglie, dice: "Sei perfetta" . In un secondo momento l'erede al trono aggiunge: "Dammi la mano" , ottenendo di stringere quella della moglie. Infine: "Dammi un bacio" . Se da un lato pare chiaro che Carlo stia guidando Diana, cercando di darle indicazioni su cosa fare, dall'altro traspare anche una certa dolcezza, una volontà di introdurre la giovane e ancora inesperta moglie nel complesso universo della Royal Family. Stesso discorso per la Regina Elisabetta. Dopo aver raggiunto la coppia sul balcone, la sovrana si rivolge proprio alla nuora: "Guarda la folla, cara.

Sono stati ad aspettarti per ore".

Insomma, tutto fa pensare che quella fu realmente una giornata felice per la Famiglia Reale e per la stessa Diana, la quale ha sempre dichiarato di avere amato sinceramente Carlo.