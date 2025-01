"Deportazioni iniziate". Via alla stretta anti-migranti di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

L'account ufficiale su X della Casa Bianca ha pubblicato un post emblematico corredato con una foto che mostra alcuni migranti in catene mentre vengono imbarcati su un velivolo cargo militare: " Promesse fatte, promesse mantenute. I voli per le deportazioni sono iniziati ". " Come promesso il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze ", ha aggiunto sul proprio profilo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Nel più recente rapporto giornaliero sull'applicazione delle nuove leggi sull'immigrazione decise da Donald Trump sono poi stati effettuati 538 arresti e 373 richieste di trattenimento amministrativo per migranti irregolari sul territorio degli Stati Uniti. Confermato, inoltre, l'invio di 1.500 truppe aggiuntive al confine con il Messico, dopo che il presidente repubblicano ha firmato un ordine esecutivo per iniziare a contrastare gli ingressi di migranti illegali nel Paese.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

Cosa succede negli Usa

Centinaia di migranti sono dunque stati arrestati negli Stati Uniti e altri sono stati espulsi dal Paese a bordo di aerei militari. La Casa Bianca ha spiegato che è iniziata l'operazione di deportazione promessa in campagna elettorale da Trump. Ricordiamo che il tycoon aveva parlato di una stretta sull'immigrazione illegale e, non a caso, ha iniziato il suo secondo mandato con una serie di misure esecutive volte a rivedere le norme di ingresso negli Stati Uniti.

Il Pentagono ha intanto spiegato che fornirà supporto aereo per i voli operati dal Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) per deportare più di 5.000 individui trattenuti dagli agenti della Customs and Border Protection vicino a San Diego ed El Paso. Dovrebbero essere inclusi due aerei C-130 Hercules e due C-17 Globemaster, nonché elicotteri militari UH-72 Lakota.

La portavoce della Casa Bianca Leavitt ha dichiarato che l'amministrazione Trump " ha arrestato 538 criminali immigrati clandestini " e che " centinaia " di loro sono stati deportati con aerei militari. " La più grande operazione di deportazione su larga scala della storia è in pieno svolgimento ", ha aggiunto in un post pubblicato su X. Secondo Fox News una delle due foto condivise dalla stessa Leavitt sarebbe stata scattata al Biggs Army Airfield di Fort Bliss di El Paso, in Texas. L'emittente ha affermato anche che l'aereo aveva una capienza massima di 80 persone e che era diretto in Guatemala.

La stretta sui migranti attuata da Trump

Il 20 gennaio il presidente Trump ha emesso un ordine esecutivo in cui si è impegnato a far sì che il governo prendesse tutte le misure appropriate per consentire al direttore dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), al Commissioner of U.S. Customs and Border Protection, nonché al Director of U.S. Citizenship and Immigration Services, " di stabilire le priorità per le loro agenzie che proteggono la sicurezza pubblica e gli interessi di sicurezza nazionale del popolo americano, anche garantendo l'applicazione efficace degli ordini definitivi di rimozione ".

Nel più recente rapporto giornaliero sull'applicazione delle nuove leggi sull'immigrazione decise da Trump, come anticipato, la Casa Bianca ha fatto sapere che sono stati effettuati 538 arresti e 373 richieste di trattenimento amministrativo per migranti irregolari sul territorio degli Stati Uniti. " Questa è solo una piccola anticipazione del lavoro che l'amministrazione Trump sta facendo per proteggere i confini della nostra nazione ", si legge in un post pubblicato sul social X.

E, in merito alla scelta di blindare il confine con il Messico, le autorità hanno confermato l'invio di 1.

Da tempo i cittadini aspettano un impegno concreto a difendere la madrepatria da parte del dipartimento della Difesa: è una priorità per noi

500 truppe in loco con il compito di iniziare a contrastare gli ingressi di migranti illegali nel Paese. "", ha detto la portavoce Leavitt.