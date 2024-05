"Dimagrita e irriconoscibile", le indiscrezioni sulla salute di Kate Middleton

Continuano a filtrare indiscrezioni circa lo stato di salute di Kate Middleton, ma almeno per il momento non si tratta di notizie positive.

Da un lato la famiglia reale si stringe attorno alla principessa di Galles ed elogia lo spirito con cui sta affrontando la battaglia contro il tumore, ma dall'altro inevitabilmente si parla delle conseguenze che sta subendo a causa delle pesanti cure alle quali si è sottoposta negli ultimi mesi.

"È una guerriera" , continuano infatti a ripetere da Kensington Palace, anche se non è mai stato fornito un resoconto sulle sue reali condizioni fisiche: per il momento ufficialmente si sa solo che la futura regina d'Inghilterra non potrà tornare a occuparsi dei doveri di corte fino al momento in cui lo staff medico che l'ha in cura non darà il suo consenso.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sono emersi alcuni dettagli preoccupanti che hanno allarmato i sudditi. Una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe rivelato al National Enquirer, come riporta Radar Online che la lotta contro il tumore si sta facendo sempre più dura. La chemioterapia preventiva avrebbe portato a quotidiana nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. "Purtroppo sta diventando sempre più difficile. William sta cercando di essere la roccia di Kate, mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali" , si legge nell'indiscrezione.

Il tentativo di mostrarsi forte sarebbe dunque anche un modo per proteggere i figli e non far pesare troppo la situazione, ma gli effetti collaterali delle cure sarebbero difficili da nascondere. Stando a El Nacional, infatti, la perdita ponderale sarebbe decisamente importante: in pochi mesi la principessa di Galles è dimagrita di circa 15 chilogrammi, una quantità rilevante soprattutto per chi, come lei, possiede per natura una corporatura esile. "Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l’ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family" , spiega il portale online.

Frattanto sarebbero proprio le condizioni di salute di Kate ad aver portato all'annullamento di alcuni impegni ufficiali all'interno della famiglia reale: tra questi, ad esempio, quello che avrebbe dovuto coinvolgere

direttamente il principe George. Secondo alcune indiscrezioni, il maggiore dei figli di William e Kate non dovrebbe partecipare come previsto al matrimonio del suo padrino, il Duca di Westminster, in programma il prossimo 7 giugno.