"Dobbiamo fermare Putin": Biden chiede al Congresso nuovi aiuti per Kiev

Per Joe Biden non c'è più tempo da perdere. Dopo l'ultimo massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina, il Congresso è chiamato ad approvare con urgenza nuovi aiuti da destinare a Kiev. " Deve agire senza ulteriori ritardi ", ha affermato il presidente statunitense, sottolineando che la " posta in gioco non potrebbe essere più alta ". Ricordiamo che nella notte una mezza dozzina di regioni ucraine sono state oggetto dei blitz di Mosca, tra cui Kharkiv, Leopoli e Odessa, Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia, oltre alla capitale Kiev. Mosca ha lanciato 122 missili e decine di droni contro obiettivi ucraini, uccidendo almeno 22 civili in tutto il Paese.

Il messaggio di Joe Biden

" Nella notte la Russia ha eseguito il maggiore assalto aereo contro l'Ucraina dall'inizio della guerra " e questo " ricorda al mondo che, dopo quasi due anni di guerra devastante, gli obiettivi di Putin restano invariati ", ha affermato Biden, secondo cui il capo del Cremlino intende " cancellare l'Ucraina e soggiogare la sua popolazione ", e che per questo il presidente russo " deve essere fermato ". In un comunicato pubblicato sul sito della Casa Bianca, il leader Usa ha quindi esortato il Congresso ad approvare nuovi aiuti all'Ucraina.

Biden ha spiegato che è necessario agire e che la posta in gioco non potrebbe essere più alta. " Putin non ha solo tentato di distruggere l'Ucraina, ha minacciato anche alcuni dei nostri alleati della Nato ", ha aggiunto. " A meno che il Congresso non agisca urgentemente nel nuovo anno, non saremo in grado di continuare a inviare le armi e i sistemi di difesa aerea vitali di cui l'Ucraina ha bisogno per proteggere il suo popolo. Il Congresso deve farsi avanti e agire senza ulteriori indugi ", si legge ancora nella nota firmata dall'inquilino della Casa Bianca.

Nella chiosa finale, Biden ha fatto presente che " quando si permette a dittatori e autocrati di calpestare l’Europa, aumenta il rischio che gli Stati Uniti vengano coinvolti direttamente ". E che, in quel caso, le conseguenze si ripercuotono in tutto il mondo. " Ecco perché gli Stati Uniti hanno radunato una coalizione di oltre 50 Paesi per sostenere la difesa dell’Ucraina. Non possiamo deludere i nostri alleati e partner. Non possiamo deludere l’Ucraina ", ha concluso il presidente statunitense.

Il sostegno Usa all'Ucraina

Il riferimento di Biden è chiaro ed è rivolto ai repubblicani che stanno bloccando l'approvazione dei nuovi fondi, 61 miliardi di dollari, per l'Ucraina chiedendo in cambio drastici cambiamenti in materia di immigrazione e asilo. Nella sua dichiarazione, Biden ha evidenziato come l'aiuto americano e degli altri alleati sia stato essenziale in questi anni per Kiev. " Il popolo americano può essere orgoglioso delle vite che ha aiutato a salvare e il sostegno che abbiamo dato all'Ucraina per la difesa del proprio popolo, la sua libertà e la sua indipendenza ", ha spiegato ancora il presidente.