Donna ebrea accoltellata in casa a Lione, aggressore fugge dopo aver inciso una svastica sulla porta

Orrore in Francia. Una donna ebrea di 30 anni è stata pugnalata all'interno della sua casa di Lione. L'assalitore, vestito di nero e con il volto coperto, ha suonato alla porta e quando la malcapitata ha aperto le si è avventato contro colpendola per due volte all'addome con un coltello. Poi si è dato alla fuga. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita.

A "firmare" il folle gesto un segno che l'uomo ha lasciato sulla porta della donna dopo l'assalto: una svastica incisa con il coltello.

Il gravissimo episodio è avvenuto nel quartiere di Montluc, nel 3° arrondissement di Lione, intorno alle 13. La procura di Lione ha aperto un'indagine, per gli inquirenti potrebbe esserci un "movente antisemita".

"Una tale ondata di violenza è indicibile", ha scritto su X (ex Twitter) Grégory Doucet, sindaco di Lione. "Tutto il mio sostegno alla vittima, ai suoi cari".

"La vittima, la sua famiglia e la comunità ebraica sono scioccati", ha dichiarato l'avvocato della vittima, Stéphane Drai, a Bfmtv. "Tra le parole e i tag c'è il passaggio all'azione. (...) Aprendo la porta, non sapevamo, fino ad oggi in Francia, che avremmo potuto essere vittima di un attacco antisemita, che potrebbe equivalere a un tentato omicidio".