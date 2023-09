"Dov'è Melania?". In Iowa lo striscione per provocare Trump

" Where's Melania? ", ovvero " Dov'è Melania ?". È questo il contenuto di uno striscione esposto ad alta quota da un aereo, in Iowa, negli Stati Uniti, riferendosi a Melania Trump, compagna di Donald Trump. Il tutto è avvenuto in una circostanza particolare e niente affatto casuale. Mentre il bizzarro banner sorvolava i cieli, l'ex presidente statunitense si trovava proprio nei paraggi, a terra, per prender parte ad un evento legato alla sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2024. Neppure la domanda è frutto del caso, visto che fu First Lady si è pressoché allontanata dalla luce dei riflettori e si è fin qui tenuta alla larga dalla campagna elettorale del marito.

Lo striscione per Trump

Nello specifico, lo scorso sabato Trump era pronto per assistere alla partita di football Cy-Hawk tra gli Iowa Hawkeyes e gli Iowa State Cyclones. Il tycoon era appena aggiunto allo stadio di Jack Trice di Ames, quando è stato accolto da un velivolo che stava sventolando uno striscione con un messaggio inequivocabile riguardante la moglie Melania.

L'assenza della donna dalle scene pubbliche non sembra essere un ostacolo per Trump, visto che il tycoon continua a mantenere un vantaggio dominante sui suoi rivali, molti dei quali, tra cui il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson, presenti per la stessa partita. Proprio il governatore della Florida, DeSantis, è stato oggetto non molto tempo fa dello stesso trattamento, un aereo con lo striscione sul quale era scritto " sii simpatico Ron ".

L'assenza di Melania

In ogni caso, il contenuto del messaggio è emblematico. La domanda apparsa sullo striscione fa riferimento all'assenza di Melania dalla campagna elettorale e, più in generale, dal fianco del marito. Melania Trump non si vede infatti pubblicamente da tempo e non ha mai accompagnato l'ex presidente in tribunale per le sue quattro incriminazioni.

Il New York Times ha scritto che lex First Lady, chiusa dietro i cancelli delle sue tre case, preferisce muoversi in una cerchia ristretta di conoscenti: suo figlio, i suoi genitori anziani e una manciata di vecchi amici. " Va dal parrucchiere, si consulta con Hervé Pierre, il suo stilista di lunga data, e talvolta incontra suo marito per la cena del venerdì sera nei loro club. Ma la sua ricerca più ardente è una campagna personale: aiutare suo figlio Barron, 17 anni, nella ricerca del college ", ha scritto il quotidiano.

Miss Trump sarebbe inoltre rimasta in contatto (e in amicizia) con un piccolo gruppo di persone di quando abitava alla Casa Bianca, tra cui la designer Rachel Roy e Hilary Geary Ross, l'importante networker di Palm Beach e moglie di Wilbur L. Ross, l'ex segretario al commercio del presidente. Rimane particolarmente vicina ai suoi genitori, che hanno un appartamento alla Trump Tower a Manhattan e sono stati avvistati agli eventi Trump a Mar-a-Lago, il club privato e residenza dei Trump.