Vip di Hollywood e i Kennedy. Ecco chi finanzia gli ecovandali

Dietro gli eco-attivisti ci sono i soliti vip del mondo dello spettacolo. " Siamo l’ultima generazione del vecchio mondo. Siamo qui oggi per dire che creeremo un nuovo mondo, in cui l’umanità si abbraccerà, si perdonerà, amerà se stessa e si impegnerà a continuare la nostra grande avventura ". Firmato: Ultima Generazione. È un messaggio dai toni quasi millenaristici e post-apocalittici quello che cappeggia sul sito web dell'organizzazione che imbratta i monumenti per attirare l'attenzione dei media e della politica sui cambiamenti climatici. Questo pomeriggio Laura, Ester e Guido, ricordano dall'organizzazione, rischiano fino 3 anni di carcere per essersi incollati al basamento della scultura del Laocoonte e Ultima Generazione ha organizzato un presidio per sostenere i suoi attivisti presidio presso il Palazzo del Governatorato (Città del Vaticano). Ovviamente, per supportare le attività dimostrative di Ultima Generazione - ad esempio, pagare le spese legali - servono soldi e risorse. Quindi la domanda è: chi paga?

Il network internazionale degli eco-attivisti

Ultima Generazione fa parte di un network internazionale chiamato #A22, che si definisce " una rete internazionale di campagne di disobbedienza civile nonviolenta che lottano per esigere dai propri governi misure di contrasto al collasso ecoclimatico " e di cui fanno parte Just Stop Oil nel Regno Unito, Letzte Generation in Germania e Dernière Rénovation in Francia, mentre negli Stati Uniti la rete è cappeggiata da Declare Emergency. Just Stop Oil è una creatura dello stratega Roger Hallam, già mente di Extinction Rebellion e di Insulate Britain. Rispetto al passato, c'è però una differenza sostanziale. Mentre Extinction Rebellion e Insulate Britain facevano affidamento su attivisti più "anziani", pronti anche ad essere arrestati, Just Stop Oil è stato pianificata come una campagna guidata da giovani e giovanissimi. A foraggiarli anche Dale Vince, il milionario fondatore della società di energia verde Ecotricity, che ha affermato di aver dato loro 10.000 sterline.

Ma a sostenere soprattutto gli eco-attivisti a livello internazionale c'è soprattutto il Climate Emergency Fund, l'organizzazione che finanzia le organizzazioni ambientaliste come Just Stop Oil, Scientist Rebellion e Extinction Rebellion. Con sede a Los Angeles, è stata co-fondata nel 2019 da Aileen Getty, nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty, da Rory Kennedy, figlia del senatore Robert Kennedy, e dall'investitore Trevor Neilson. Il fondo ha stanziato, nel solo 2022, sovvenzioni per 5 milioni di dollari, supportando così 44 organizzazioni ambientaliste in più di 30 paesi nel mondo. A far luce sui sostenitori degli eco-attivisti è un'inchiesta del Washington Examiner.

Vip, attori e politici a sostegno dell'eco-attivismo

Tra i più convinti sostenitori degli eco-attivisti ci sono vip, attori, e personaggi vari del mondo dello spettacolo. Tra i più noti c'è sicuramente Jeremy Strong, celebre attore che interpreta Kendall Roy nella pluripremiata serie Hbo "Succession". L'attore sostiene tre gruppi sostenuti dal fondo: Action on Climate Emergency, Declare Emergency e Elect Officials to Protect America, che hanno spinto, attraverso un'efficace azione di lobbying, il presidente Joe Biden a dichiarare l'emergenza climatica nazionale. C'è poi il celebre regista Adam McKay ("Vice - L'uomo nell'ombra", "Don't Look Up") che oltre a essere un convinto sostenitore del Climate Emergency Fund, fa parte anche del suo consiglio di amministrazione. A finanziare il tutto c'è anche l'immancabile l'ex Segretario di stato Hillary Clinton attraverso l'Onward Together Foundation, fondata nel 2017 dalla stessa Clinton e dal dem Howard Dean.

"L’Ue indaghi su finanziatori e ipotesi ingerenza straniera"