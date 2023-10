Eco-vandalo disturba gli operai, suora lo ferma con un "placcaggio" da rugby

Un ambientalista stava cercando di impedire il proseguimento del cantiere che porterà a quanto pare alla costruzione di una nuova chiesa. Ma una suora, dopo essersene accorta, lo ha rincorso per poi fermarlo con un placcaggio da rugbista. Questo l'episodio documentato pochi giorni fa in Francia, da un'emittente televisiva locale impegnata in un servizio. Per un video che ha fatto il giro del mondo e promette di diventare ancor più virale. Tutto sarebbe iniziato nel corso di una protesta degli ambientalisti. Suore e attivisti si sono scontrati a Saint-Pierre-de-Colombier, nell’Ardèche (nella zona sud-orientale della Francia) davanti al cantiere di un centro religioso cattolico gestito dalla comunità della Famiglia Missionaria di Notre-Dame. I membri del gruppo ambientalista "Les Amis de la Bourges" si sono recati sul posto, superando le barriere di sicurezza per impedire il proseguimento dei lavori. Questi ultimi non hanno tuttavia fatto i conti con le religiose, apparse di tutt'altra opinione.

Le suore presenti a difendere il sito hanno formato una sorta di catena umana, per evitare che gli ambientalisti raggiungessero gli operai e per consentire a questi ultimi di continuare a lavorare. Così tra le due fazioni è praticamente scattata la rissa. Tra gli attimi di tensione è stato segnalato un placcaggio ed è balzato all'occhio perché ad attuarlo è stata una suora: quest'ultima si è resa conto del fatto che uno degli attivisti fosse riuscito a superare il "cordone" e che stesse puntando dritto ai manovali. E dopo averlo averlo rincorso, lo ha fermato da dietro, riuscendo a gettarlo a terra. Un placcaggio stilisticamente non degno forse del miglior Sebastien Chabal, uno dei migliori rugbisti francesi di sempre.