Egitto, paura a Luxor: a fuoco una nave da crociera, 80 italiani a bordo. Stanno bene

Sono ore di preoccupazione per alcuni nostri connazionali che in questo momento si trovano in Egitto, per la precisione su una nave da crociera che sta navigando nei pressi di Luxor. Stando alle informazioni trasmesse sino ad ora dalle agenzie di stampa, l'imbarcazione avrebbe preso fuoco e i soccorsi sono in corso.

Sarebbero 80 gli italiani a bordo della nave da crociare chiamata Empress. La Farnesina, così come l'ambasciata italiana del Cairo, sta seguendo molto attentamente la situazione. Per il momento pare che i passeggeri stiano bene. Non ci sarebbe dunque un'emergenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani viene costantemente informato su quanto sta accadendo.

Stando a quanto riportato dall'AdnKronos, che ha parlato con un operatore di Corsini Travels, l'incendio è stato segnalato intorno alle 19.00. Pare che sia scoppiato nelle cucine di bordo, nei ponti più bassi. "Lo staff della nave ha attivato immediatamente l'allarme e hanno cominciato a portare i passeggeri sul ponte più alto. Nel frattempo la nave è stata portata verso la riva, per permettere lo sbarco. Inoltre hanno usato le uscite di emergenza per segnalare alle altre imbarcazioni di tenersi lontane" , ha dichiarato l'operatore. "I nostri clienti, un'ottantina di italiani, sono tutti in salvo. Hanno perso ovviamente i loro documenti, rimasti a bordo della Empress".

Una lista dei passeggeri è stata consegnata all'ambasciata italiana. Tutti passeggeri sono stati trasferiti su un'altra nave, e stanno continuando il viaggio. Non è mancata assistenza medica per dei controlli di precauzione. "È stato un momento difficile che spero nessuno viva nuovamente. Domani quando sorgerà il sole torneremo sulla Empress per vedere cosa possiamo recuperare: abbigliamento, documenti, e tutto il possibile da restituire ai passeggeri", ha aggiunto l'operatore.

Per

segnalazioni e informazioni sono stati forniti i seguenti: Ambasciata italiana al Cairo, numero +20 1006690079 - Unita di Crisi +39 0636225 e unita.crisi@esteri.it.

Articolo in aggiornamento