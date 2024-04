Le eliche si colpiscono in volo: due elicotteri si schiantano, 10 morti. Le terribili immagini

Tragedia nei cieli della Malesia, dove due elicotteri della Marina si sono scontrati in volo durante le esercitazioni di una parata, uccidendo tutti e dieci i membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo dei velivoli: il bilancio è stato confermato ufficialmente dallo stesso corpo militare.

Gli elicotteri coinvolti facevano parte di un gruppo di sette velivoli decollati dalla base della Royal Malaysian Navy della città di Lumut, nello stato occidentale di Perak, intorno alle ore 9.00 dello scorso martedì 23 aprile: l'incidente è avvenuto sopra la base navale alle 9:32, ha precisato la marina.

Stando a quanto riferito dal ministro della Difesa Mohamed Khaled Nordin, erano in corso le prove per la parata militare che il prossimo sabato festeggerà il 90esimo anniversario della Marina reale malese. "Tutte le vittime sono state confermate morte sul posto e le loro salme inviate all'ospedale militare della base navale di Lumut per l'identificazione" , si legge nel comunicato. Nel video circolato sui media locali si vedono diversi elicotteri che volano in formazione, quando accidentalmente l'elica di uno di essi colpisce il rotore di un altro: completamente fuori controllo, i velivoli precipitano al suolo. La marina ha già dato inizio alle indagini per comprendere le cause alla base della tragedia.

Gli elicotteri coinvolti sono un Eurocopter AS555SN Fennec leggero, che trasportava tre membri dell'equipaggio, e un velivolo per operazioni marittime AW139 con sette persone a bordo. L'AW139, nelo specifico. è prodotto da AgustaWestland, una filiale dell'appaltatore italiano della difesa Leonardo, mentre il Fennec è prodotto dalla multinazionale europea della difesa Airbus. Dopo la collisione, l'AW139 si è schiantato contro un complesso sportivo della base navale, mentre il Fennec ha colpito una vicina piscina: per fortuna non ci sono state altre conseguenze per i numerosi presenti in quel momento. Le vittime tutte identificate dopo le dolorose operazioni di recupero effettuate dai soccorritori e dai militari, sono solo i dieci membri dell'equipaggio dei due velivoli, tutti individui di età inferiore ai 40 anni, ha detto ai giornalisti Mohamed Khaled.

Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha inviato le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, affermando che “la nazione intera piange questa tragedia straziante" .

"Sono stato informato che il Ministero della Difesa, in particolare la TLDM (Royal Malaysian Navy), condurrà un'indagine immediata per trovare la causa dell'incidente"

, ha aggiunto.