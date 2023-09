"Vogliono far chiudere X": è guerra tra Elon Musk e la lega contro l'antisemitismo

È scontro negli Stati Uniti tra il patron di Tesla e di T (ex Twitter), Elon Musk, e l'Anti-Defamation League, l'organizzazione non governativa internazionale ebraica con sede a New York che si prefigge l'obiettivo di " combattere l'antisemitismo e tutte le forme di pregiudizio " e di contrastare l'estremismo online. Musk ha minacciato di citare in giudizio l'organizzazione, accusandola di aver tentato di " uccidere " la sua piattaforma social (X).

Secondo il magnate, infatti, l'Adl starebbe cercando di far chiudere la sua piattaforma social con false accuse di antisemitismo indirizzate all'azienda e al milionario stesso. In un thread pubblicato proprio su X, il tycoon ha affermato che le vendite pubblicitarie per l'ex Twitter sono diminuite del 60% e dietro questo calo ci sarebbe proprio la longa manus dell'Anti-Defamation League, che avrebbe convinto gli inserzionisti a lasciare la piattaforma di Musk. Motivo? Diffonde antisemitismo e teorie cospirazioniste.

E Musk cita in giudizio l'organizzazione

Il patron di Tesla e X ha dunque spiegato di non avere altra scelta " intentare una causa per diffamazione contro l'Anti-Defamation League... oh che ironia !". Ha poi sottolineato il fatto di essere convintamente a favore del "free speech" e della libertà di parola " ma contro l'antisemitismo di qualsiasi tipo ". Non sarebbe la prima volta che il magnate intenta una causa per diffamazione contro un'organizzazione che ha come mission quello di contrastare l'estremismo online: come riporta il Guardian, infatti, l'uomo più ricco del mondo ha recentemente citato in giudizio il Center for Countering Digital Hate, accusandolo di aver danneggiato i rapporti di X con gli inserzionisti. Quest'ultimo ha replicato che si opporrà alla causa intentata dal magnate.

Comunque vada, sembra non esserci pace per l'ex Twitter. Nei giorni scorsi, il proprietario di X si è sfogato pubblicamente ammettendo che la piattaforma potrebbe addirittura fallire. " La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine " ha ammesso Musk. In precedenza, un post pubblicato dallo stesso milionario circa la probabile eliminazione della funzione che consente di bloccare gli utenti su X aveva provocato un acceso dibattito tra i fruitori della piattaforma.

Il 31 ottobre dello scorso anno il visionario Ceo di Tesla e della compagnia aerospaziale SpaceX, in qualità di proprietario e presidente della piattaforma social aveva sciolto il consiglio d'amministrazione, diventando così "amministratore unico" della società tra le polemiche. Cosicché a dicembre Musk ha pubblicato un sondaggio sul suo profilo chiedendo agli utenti se si sarebbe dovuto dimettere dal ruolo di amministratore delegato, con il 57,5% degli utenti che ha votato a favore delle dimissioni. Alla fine di luglio, la piattaforma ha cambiato ufficialmente nome, passando da "Twitter" a "X".

Che cos'è l'Adl

L'Adl si definisce la principale organizzazione "anti-odio" del mondo e afferma che la sua missione è " fermare la diffamazione ai danni del popolo ebraico e garantire giustizia e un trattamento equo a tutti ". Secondo l'organizzazione, i post antisemiti su X sarebbero notevolmente aumentati dopo l'acquisizione della piattaforma social da parte di Elon Musk nell'ottobre 2022, che avrebbe inoltre reintegrato molti estremisti e diversi "cospirazionisti" censurati dalla precedente governance. L'Adl, tuttavia, non è nuova a critiche: dopo quelle di Noam Chomsky, secondo il quale l'organizzazione " ha perduto del tutto il suo obiettivo sui diritti civili per essere diventata solo una sostenitrice della politica israeliana " il celebre giornalista Glenn Greenwald ha definito di recente l'Adl " un gruppo altamente politicizzato ".